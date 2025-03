Bong Joon Ho explica 'Mickey 17': 'É muito desumano imprimir seres humanos'

Apontar os perigos da tecnologia como forma de entender a condição humana é a base da (boa) ficção científica, e essa exploração atraiu a atriz Naomie Ackie, que interpreta a única pessoa a enxergar algum valor em Mickey, personagem de Pattinson. "São temas atemporais que 'Mickey 17' coloca sob o holofote", explica. "Falamos sobre o valor atribuído a algumas pessoas ao mesmo tempo que outras não possuem nenhum."

O diretor Bong Joon Ho fala com Splash sobre 'Mickey 17' Imagem: Reprodução

A desumanização por vezes atrelada ao avanço da tecnologia reflete o mundo real em "Mickey 17", especialmente com o avanço da inteligência artificial. "Inteligência é algo exclusivo dos seres humanos, porque lida com as emoções que a envolvem", reflete Bong. "Ainda não sabemos onde a IA vai nos levar, mas sua criação me parece desumana por ser triste e aterrorizante ao mesmo tempo."

A atriz Toni Collette, que interpreta a esposa do líder messiânico e político da expedição (papel de Mark Ruffalo), observa as inovações tecnológicas com atenção. "IA muda e evolui tão rapidamente que ninguém ainda é capaz de medir seu impacto", diz, "E não apenas na indústria do cinema, mas em tudo." Naomie coloca essa influência de forma levemente otimista: "É como um martelo, ele pode ser usado para construir uma casa e também para quebrar as pernas de alguém".

Se existe algo que nenhuma inteligência artificial seria capaz de reproduzir é o talento de artistas que erguem mundos e dividem personalidades. No caso do personagem de Pattinson, o filme foca em duas de suas interações, Mickey 17 e Mickey 18, que de repente se veem dividindo o mesmo espaço - embora tragam personalidades radicalmente opostas.

"Eu estava criando dois personagens diferentes", explica Bong, que expandiu o livro de Edward Ashton para dar vida aos múltiplos operários interpretados por Robert Pattinson. "Acredito que todo mundo tem esse desejo de ter um gêmeo malvado", continua o diretor. "Alguém mais corajoso e mais forte que você, que diz todas as coisas que você é muito tímido para dizer e que baterá em seus inimigos por você. Mickey 18 veio desse devaneio."