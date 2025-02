'Quarteto Fantástico' ganha trailer: heróis Marvel, enfim, voltam para casa

Mas nostalgia bacana e bonita, que faz de Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby) e seu irmão Johnny (Joseph Quinn), e principalmente Ben Grimm (Ebon Moss-Bacharach) avatares fiéis de suas versões de papel. No caso de Grimm, é impressionante como o Coisa, executado digitalmente com trajes de captura de performance, pela primeira vez parece a figura terna e trágica dos gibis.

Eu sou leitor de gibis das antigas, e passei pelo deslumbre de "Superman - O Filme" ao fenômeno "Batman" antes de a Marvel dar seus primeiros passos (!) com "X-Men" em 2000 e "Homem-Aranha" em 2002. A enxurrada de adaptações das últimas décadas, contudo, arranharam parte do brilho de ver os heróis das revistinhas traduzidos na tela grande. O novo "Capitão América" estreia em pouco mais de uma semana e estou mais curioso do que empolgado.

Existe algo em "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", contudo, que parece recuperar minha fé. Talvez seja a vontade de ver a criação máxima de Lee e Kirby feita da forma certa. Talvez seja a sugestão de, depois de um bom tempo, a Marvel parecer de fato disposta a fugir do convencional, ou talvez seja mesmo a vontade de curtir uma aventura que me faça voltar a ser criança. E ainda teremos "Superman" estreando duas semanas antes! Em julho, mais do que nunca, a gente se vê no cinema.