Lenny Kravitz celebra espiritualidade em show correto e de muitos acertos

Quando a música vai para esse lugar pessoal, a conexão é mais forte. Foi assim do hit "It Ain't Over 'Til It's Over" até o encerramento apoteótico com "Are You Gonna Go My Way", passando pelas inevitáveis — e festejadas — "Always on the Run", "American Woman" e "Fly Away". Foi a festa do Y2K em total ritmo de nostalgia.

O show de Lenny Kravitz em São Paulo Imagem: Fernando Schlaeper/30e

Ser astro profissional consta no currículo de Lenny há décadas, e sua apresentação — intensa e grandiosa — é reflexo dessa estrada. No Brasil, contudo, ele parece verdadeiramente confortável, as intervenções soam genuínas. Não é à toa: em 2007, pouco depois de sua primeira visita, o músico comprou uma fazenda no interior do Rio de Janeiro: "O Brasil fez de mim um fazendeiro". Em São Paulo, quem diria, Lenny Kravitz reencontrou o caminho de casa.