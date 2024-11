'Gladiador 2': Ridley Scott cria épico pop, excêntrico e muito divertido

Em 2001, um ano depois de sua estreia, Scott já flertava com uma continuação de "Gladiador". Em uma ideia que eu lamentarei para sempre não ter vingado, Nick Cave (sim, o músico) bolou uma história com Maximus no purgatório, ressuscitado como um guerreiro imortal com a missão de assassinar Jesus Cristo em nome dos deuses romanos.

Em vez disso, o diretor optou por uma continuação mais tradicional que reapresenta personagens familiares sob uma nova ótica. Ah... e que coloca tubarões no Coliseu

Paul Mescal é Hanno, lapidado como guerreiro na Namíbia (região do norte da África onde hoje se encontra parte da Argélia), à frente de uma legião contra invasores romanos liderados pelo general Acacius (Pedro Pascal).

Conforme praxe no manual de épicos de Ridley Scott, "Gladiador 2" começa com uma batalha épica que termina com a morte da esposa de Hanno, que por sua vez é escravizado.

Paul Mescal em 'Gladiador II' Imagem: Paramount

Vendido como gladiador para Macrimus (Denzel Washington), figura de passado misterioso com conexões entre a elite de Roma, Hanno se destaca por suas habilidades de combate e liderança e logo é despachado a caminho de Roma para demonstrar suas habilidades no Coliseu.