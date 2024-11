'Operação Natal' é presente feio e quebrado para castigar crianças malvadas

No conforto do lar, portanto, "Operação Natal" seria um programa para deixar a pivetada entretida no sofazão da sala enquanto os adultos brigam sobre política, futebol ou ambos durante a ceia. No escurinho do cinema, contudo, a empreitada dos (ainda) astros de Hollywood é irrelevante demais. Engessada demais. Genérica demais. Tem até mensagem edificante e adolescente chatinho. E não vai dar certo.