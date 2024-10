Não se engane com a profundidade fake: 'O Poço 2' é só pura podreira

São as regras aprendidas por Perempuan (Milena Smit), encarcerada voluntariamente, que logo enxerga as fissuras no sistema. Conceitos como justiça ou solidariedade são descartados quando um grupo de fanáticos, em nome da preservação das "leis" severas do poço, aplicam violência sistemática na ilusão de que, ao matar agora, eles podem impedir massacres no futuro.

'O Poço 2' é puro tédio e depressão Imagem: Netflix

Todo esse blablablá cria a ilusão de que "O Poço 2" traz alguma profundidade em seu comentário religioso e social, quando, na verdade, o texto não vai além de frases pinceladas dos piores livros de autoajuda. Por mais que o elenco se esforce —além de Milena, temos boas atuações de Hovik Keuchkerian, Zorion Eguileor e da veterana de "Harry Potter" e "Game of Thrones" Natalia Tena—, toda a estrutura poderia facilmente ser encenada em uma peça do colégio por adolescentes que ainda não acordaram para a vida.

Esse verniz busca, claro, esconder que "O Poço 2" não passa de cinema trash metido a besta. Todo o discurso e todas as metáforas não conseguem esconder que seus únicos momentos com pulso são as cenas de violência extrema, em que o diretor exercita sua predileção por corpos carbonizados, decapitações, canibalismo e por aí vai. É uma conclusão simplória para o proverbial "fundo do poço" civilizatório.

"O Poço 2" não é fruto de uma necessidade criativa, e sim da lógica corporativa que enxergou no sucesso do primeiro filme uma boa alavanca para justificar o segundo. Estender uma obra em uma série não é pecado —na verdade, faz parte da engrenagem do cinemão desde sempre. Aqui, no entanto, fica escancarada a ausência de qualquer esforço. É melhor, mais assustador e mais empolgante assistir a "Casamento às Cegas". Vai na minha.