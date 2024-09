Por que Nicole Kidman não precisa de um abacaxi como 'O Casal Perfeito'

Lançado em 1999, o drama acompanha o personagem de Cruise, um médico em uma jornada de frustração sexual noite adentro. Cada vez que Nicole entra em cena, porém, ela domina a cena por completo. Kubrick certamete percebeu a imensa superioridade dramática da atriz, que por sua vez apresentou uma performance complexa, de camadas insondáveis, ancorando o filme em sua humanidade despudorada.

O novo século a consolidou como estrela completa, consagrada em filmes como "Moulin Rouge!" e "Os Outros"; "As Horas", de 2002, marcou sua segunda indicação ao Oscar e primeira vitória. Em vez se de acomodar em sua posição, Nicole se arriscou mais uma vez em "Dogville", do diretor Lars von Trier.

Curiosamente, Nicole nunca pareceu muito à vontade quando trabalhou em produtos "de estúdio", em que a criatividade ficava em segundo plano. Mas para cada "Mulheres Perfeitas" e "A Feiticeira", a atriz espremia um "Reencarnação" ou "Margot e o Casamento", escolhendo os diretores que pudessem conduzí-la a cantos ainda inexplorados em seu trabalho.

O drama "Reencontrando a Felicidade" lhe rendeu outra indicação ao Oscar em 2010, numa época em que ela parecia diminuir seu ritmo. As escolhas também não ajudavam, com filmes menores como "Reféns" e "Obsessão" marcando uma fase ruim coroada com o equivocado "Grace de Mônaco" em 2014.

O MOLDE DA ESPOSA TRISTE

Se o cinema não parecia acolher o talento de Nicole Kidman, mesmo com a uma indicação ao Oscar por "Lion", a TV parecia um bom lugar para se reinventar. Claro que Nicole ainda apostava na ousadia da tela grande, como foi o caso de "O Sacrifício do Cervo Sagrado", que Yorgos Lanthimos dirigiu em 2017. Mas foi no streaming, no mesmo ano, em que ela reencontrou sua relevância na minissérie "Big Little Lies".