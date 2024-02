Já passou da hora de o Oscar dar aos dublês o respeito que eles merecem

Quando David Leitch orquestrou a comédia de ação "Trem-Bala", com Brad Pitt, ele me contou que era um salto natural, já que o trabalho de um coordenador de dublês também seria contar histórias. Leitch, que tem no currículo "Atômica", "Deadpool 2" e "Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw", estreou na direção em "De Volta ao Jogo" e se estabeleceu como cineasta para candidatos a blockbuster - ele deve fazer o próximo "Jurassic World".

A primeira aventura de John Wick, contudo, traz somente Chad Stahelski creditado como diretor por conta de regras do sindicato da classe. Stahelski, que entre outras coisas fora dublê de Keanu Reeves em "Matrix", comandou os outros longas do matador profissional e agora se prepara para revigorar a série "Highlander" com Henry Cavill. Arrisco que Cavill também não saiba lutar kung fu.

Talvez o filme recente em que o trabalho de dublês seja mais explicitamente integral para a narrativa seja "Mad Max: Estrada da Fúria". No longa de George Miller, o esforço de toda a equipe que orquestrou um verdadeiro balé de destruição automotivo, com dúzias de motoristas e acrobatas e atores dividindo o mesmo espaço ao mesmo tempo.

A própria gênese de "Estrada da Fúria" se deu não em um roteiro formal, e sim na direção de arte, que bolou o mundo pós-apocalíptico e seus elementos, e na concepção das cenas de ação, fundamentais para ditar o ritmo do filme. O resultado foi um trabalho artístico fabuloso que ajudou a saga no deserto ganhar vida com sangue e fogo. Um esforço que mereceu aplausos entusiasmados em todo o mundo. Merecia, também, ganhar um Oscar.