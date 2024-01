Afinal, ninguém precisa de uma premiação que escolhe "piores do ano" para lembrar que "Os Mercen4rios", campeão de indicações, foi uma das grandes tragédias cinematográficas em 2023. Ou que "Exorcista: O Devoto" deixou o capeta triste, ou ainda que seria uma péssima ideia transformar o doce Ursinho Pooh em protagonista de filme de terror.

A premiação, por sinal, há um bom tempo não conta mais com o senso de humor da indústria. Não por apontar suas maçãs podres, o que é parte do jogo (bom, eu mesmo não meço palavras aqui para resenhar algumas "pérolas"), e sim por confundir crítica com bullying. Ano passado, eles indicaram Ryan Kiera Armstrong, de apenas 11 anos, como pior atriz pelo remake de "Chamas da Vingança". E estavam preparados para detonar Bruce Willis com um prêmio especial por suas últimas performances, pouco antes da revelação que o astro sofre de afasia e se afastaria do cinema.

Ao longo de minha carreira eu já preparei listas com os piores filmes do ano, certo de que era ok chutar quem já estava esparramado no chão. Spoiler: não é. Perder tempo para inventar qualquer destaque para filmes ruins depois que eles já passaram pelo crivo da crítica e do público é prolongar uma agonia que não passa de retrocesso e falta de empatia.

É inútil, portanto, um "prêmio" para escancarar que a DC e a Marvel, os pilares dos super-heróis que carregaram a indústria nos últimos anos, precisam urgentemente de uma reinvenção. "Shazam: Fúria dos Deuses" e "Quantumania", ambos com múltiplas indicações, são filmes ruins. Holywood tem o hábito estranho de empurrar seus pares em um precipício.