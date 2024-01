O Emmy 2023 devia ter sido transmitido em setembro. As greves em Hollywood, de roteiristas e de atores, empurraram a cerimônia para este começo de ano, atolando ainda mais uma temporada já coalhada de premiações. Los Angeles adora uma festa, mas a turma precisa encontrar um limite.

A overdose de informação teve uma consequência imediata: o Emmy transcorreu com zero novidades. Seus premiados espelharam o que tem acontecido em outras celebrações. Neste caso em particular, muitos vencedores subiram a um palco no dia anterior, no Critic's Choice Awards, gastando discursos e figurinos. Chegar até o Oscar será como correr uma maratona.

Claro que houve pontos iluminados neste Emmy, que celebrou a 75ª edição do prêmio. O principal foi a escolha de Anthony Anderson como host. Ao contrário da metralhadora de grosserias e humor anêmico de Jo Koy, um desastre na condução do Globo de Ouro há algumas semanas, Anderson foi gracioso, teve pulso para dar dinamismo à festa e, o principal, foi engraçado na medida certa.