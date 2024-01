"Mas é claro!" Alexander Payne mal deixa eu terminar minha primeira pergunta e já atropela com a resposta. É compreensível, e provavelmente ele a ouviu em todas as entrevistas ao longo da divulgação de "Os Rejeitados": "Seria possível fazer outro filme com Paul Giamatti sem ter de esperar outros 20 anos?"

Pois é. Pode não parecer, mas lá se vão duas décadas desde que eles trabalharam juntos em "Sideways - Entre Umas e Outras". Quarto trabalho de Payne como diretor, a comédia dramática de 2004 colocava Giamatti como um sommelier de vinhos amador que embarca numa road trip com um amigo prestes a casar — papel de Thomas Haden Church.

O personagem refinava as características dos protagonistas geralmente desenhados por Payne — o sujeito em crise que busca realinhar o foco de sua vida. Foi assim com Matthew Broderick (em "Eleição") e Jack Nicholson (em "As Confissões de Schmidt"), e em seguida com George Clooney ("Os Descendentes") e Bruce Dern ("Nebraska"). Nenhum deles, porém, materializou de uma forma tão perfeita quanto Paul Giamatti.