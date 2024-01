Uma dos momentos mais curiosos em minha vida trabalhando com cinema foi observar Paul Giamatti em ação. Não no cinema, hábito que cultivo com bastante atenção desde que ele deixou as sombras de filmes como "Donnie Brasco", "O Rei da Baixaria" (Pig Vomit!) e "O Show de Truman" para ganhar mais destaque em "O Mundo de Andy".

Foi ao vivo, nas filmagens da comédia "Titio Noel", rodada nos arredores de Londres. O show era de Vince Vaughn, mas era Giamatti, no papel ingrato do Papai Noel, quem eletrizava o set, take após take. Ele expandia o texto original e fazia do "bom velhinho" um sujeito ranzinza e amargurado, improvisando suas falas e encontrando humor onde não havia nada. Testemunhar tamanho talento foi hipnotizante.

De certa forma, "Os Rejeitados" traz o ator exercitando uma variação desse mesmo tipo. Mas de forma alguma isso é um demérito. Pelo contrário: Giamatti traz empatia a um personagem que em nenhum momento merece a nossa. Humanizar uma caricatura não é para qualquer um, e seu trabalho aqui é um assombro que vive nos detalhes, nas pequenas idiossincrasias.