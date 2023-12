5 O ASSASSINO

(The Killer, David Fincher, Netflix)

'O Assassino' Imagem: Netflix

David Fincher perverteu a expectativa de quem esperava em "O Assassino" sua versão de "John Wick". O que ele criou foi o retrato das consequências do erro de alguém até então infalível. Nesse ponto, o personagem interpretado por Michael Fassbender mostra a rachadura em sua armadura, revelando algo insólito até para ele: sua humanidade. A precisão sempre é mais interessante quando se mostra imperfeita.

4 OS REJEITADOS

(The Holdovers, Alexander Payne, nos cinemas em 11 de janeiro)

'Os Rejeitados' Imagem: Universal

O talento de Alexander Payne é superlativo ao revelar as engrenagens por vezes tortas do homem comum. Seus protagonistas quebrados (Matthew Broderick, Jack Nicholson, George Clooney) se revelam espelho que refletem nossos piores traços. Nenhum deles é mais incômodo do que Paul Giamatti, que retoma a parceria com Payne depois de "Sideways", agora como um professor durão com coração de ouro. Mas será mesmo?