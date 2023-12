A nota melancólica fica por conta do clima de fim de festa trazido não só pela nova aventura liderada por Jason Momoa, mas também pelo estado das coisas desse subgênero que, praticamente anteontem, dominava a discussão do cinema de entretenimento. Entre os tropeços da DC e os tombos da Marvel, ninguém mais parece se importar.

Mais uma vez dirigido por James Wan, "Aquaman 2" nem sequer se esforça para virar o jogo neste fim de prorrogação. Uma coleção de tudo que é pior não só em filmes de super-heróis, mas em candidatos a blockbusters modernos, o filme segue um roteiro sem riscos ou novidades, de diálogos constrangedores, em que personagens se trombam em cenários digitais sem vida, desinteressantes como a escuridão nas profundezas do oceano.

Depois dos eventos do primeiro filme, ainda uma fantasia decente que é menos super-heróis e mais "O Senhor dos Anéis", Arthur Curry agora se divide entre a vida de marido e pai com as obrigações que vem com a coroa da Atlântida. O trabalho de ser rei, no entanto, consome Aquaman de tédio, e ele prefere filosofar com seu próprio pai (Temuera Morrison) enquanto divide uma cerveja do que manter a coesão de seu reino.

A chapa esquenta com a volta de Arraia Negra (Yahya Abdul-Mateen II), vilão tecnológico fixado na ideia de se vingar do herói. Em sua busca por uma fonte de poder, ele encontra um artefato místico que faz parte de um legado sombrio da Atlântida e torna-se um condutor para o ressurgimento de um mal ancestral. Para enfrentar a nova ameaça. Arthur decide libertar seu irmão, Orm (Patrick Wilson), de quem ganhou o direito de governar ao final do primeiro filme.

Não existe em "Aquaman 2" nenhuma ideia que não fora testada e aprovada antes em filmes melhores. Listar as... err... "influências" seria desperdício de tempo e espaço. Basta dizer que Wan assumiu a vocação infantojuvenil da empreitada e recheou o filme com ainda mais criaturas marinhas (o que inclui um polvo como parceiro do herói), mais geringonças submarinas, mais desculpas para vender brinquedos. O clima geral é de "Batman & Robin", tanto no visual cafona quanto no clima de galhofa.