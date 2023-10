Assistir a "O Demolidor" hoje é uma experiência curiosa. Não somente pelos paralelos com a cultura contemporânea, mas principalmente por observar a virulência dos extremos. A sociedade do futuro baniu, junto com a violência, o consumo de carne, a livre expressão e a proximidade das relações humanas - a cena "romântica" com a personagem de Sandra Bullock é de rachar o bico! É preciso um brucutu do passado para readquirir o equilíbrio.

Embed UOL

1993 foi um bom ano para Sylvester Stallone. "O Demolidor" chegou aos cinemas meses depois de outro triunfo, a fita de ação "Risco Total". Ao contrário de boa parte dos exemplares atuais do gênero, eles não nasceram de uma propriedade intelectual, mas deram origem - especialmente o filme de Brambilla - a produtos derivados, como videogames e histórias em quadrinhos. Havia espaço para John Spartan continuar suas aventuras, mas o cinema na época não operava exatamente assim.

Pesa também o fato de os dois filmes surgirem como exceção no catálogo de Stallone nos anos 1990. Depois de explodir com "Rocky, Um Lutador" em 1977, o astro praticamente dominou a década seguinte com exemplares em série não só do boxeador, mas também do soldado Rambo. Na batalha dos astros bombados, no entanto, ele parecia aos poucos perder espaço para Arnold Schwarzenegger, que era mais esperto em escolher seus papéis.

Assim, Stallone arriscou uma nova série com "Cobra", que não deu em nada, e recebeu um salário milionário com "Falcão - O Campeão dos Campeões", outro tiro n'água. O fim dos anos 1980 trouxeram uma tentativa em encabeçar um drama de ação ("Condenação Brutal") e de entrar na ciranda das duplas policiais com "Tango & Cash", ao lado de Kurt Russell.

Stallone e Sandra Bullock em 'O Demolidor' Imagem: Warner

Quando Schwarza acenou que o posto de maior astro de cinema do mundo seria dele, Stallone tomou uma série de decisões artísticas péssimas, a começar pelo equivocado "Rocky V" em 1990. Nos anos seguintes, ele acreditou que de fato era um sujeito engraçado e cometeu dois pecados, "Minha Filha Quer Casar" e "Pare! Senão Mamáe Atira". O respiro de 1993 não melhorou o material que viria em seguida.