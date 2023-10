Com o holofote narrativo no casal de protagonistas, Scorsese expande habilmente outros elementos - personagens e acontecimentos - nos espaços e momentos de respiro que costuram a trama principal. São os crimes que empilham corpos Osage. É a chegada tardia do FBI nesse cenário de morte. Ou o destino, pelo crime ou pela justiça, de peças muitas vezes sem nome em um tabuleiro definido por ganância e impunidade. Cada detalhe importa: nesse equilíbrio de história intimista e épico expansivo não existe espaço para o acaso.

Essa dualidade é a matéria-prima com a qual Scorsese define o dilema de cada núcleo narrativo, traçando paralelos brilhantes sem nunca perder o foco. Como observado no definhamento de Mollie ante a traição de sua confiança e a indiferença daqueles que a cercam: é uma alegoria para concentrar em uma só pessoa a dor e o pesar experimentados pelos Osage, uma tragédia que ajudou a definir a própria história americana do século 20.

Robert De Niro em 'Assassinos da Lua das Flores' Imagem: Paramount/AppleTV+

Martin Scorsese não tem pressa em desfraldar "Assassinos da Lua de Flores". Um artista sabe exatamente o tempo necessário para contar uma história, e a metragem de três horas e meia não pesa quando somos absorvidos pelo mundo fascinante e trágico que ele desenha. Inabalável em suas convicções, o diretor ergue-se como uma voz que defende a experiência cinematográfica sem tratar a platéia como crianças hiperativas, incapazes de manter a atenção para além de um TikTok.

Os fatos corroboram sua determinação. "Oppenheimer", com suas três horas de projeção, tornou-se um fenômeno nas bilheterias, por pouco encostando na marca de US$ 1 bilhão arrecadados nas bilheterias. A plataforma de streaming AppleTV+, co-produtora de "Assassinos" e que bancou boa parte dos US$ 200 milhões do orçamento, enxergou então uma oportunidade, optando por ampliar sua janela de lançamento nos cinemas e adiar a estreia em casa.

O povo Osage descobre o petróleo que lhes trará riqueza e morte Imagem: Paramount/AppleTV+

A cultura pop hoje é dominada por marcas, e não há problema em manter a máquina funcionando com filmes de super-heróis, dinossauros e personagens de videogames. Existe, por outro lado, sede por um cinema mais maduro e menos óbvio, por um cinema que pede para ser visto, sentido e absorvido. Por um cinema mais inteligente e, por que não, mais necessário.