Tadinho do tinhoso. Mesmo com um fã-clube que não para de crescer, anda cada vez mais difícil acertarem uma representação bacana de seu nome na cultura pop. No cinema, então, não temos um filme decente sobre sua presença nefasta desde "Vozes na Escuridão", de 2016. Mostrar a face do mal, ao menos na ficção, não está fácil.

"Exorcista: O Devoto" chega para provar que sempre há um alçapão no fundo do poço. O que é uma heresia, já que o filme de David Gordon Green pretendia ser uma continuação do clássico absoluto "O Exorcista", fenômeno que colocou o gênero no mapa e segue, cinco décadas depois, como uma das experiências mais assustadoras da história.