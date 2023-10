O primeiro roteiro, desenvolvido entre 1997 e 1999, seria dirigido por Tom McLoughlin, que não inspirava confiança com a pérola "Sexta-Feira 13 Parte VI" no currículo. Talvez por bom senso, McLoughlin saiu do projeto, que foi para as mãos de John Frankenheimer. Com a saúde debilitada, o diretor de "Operação França" se viu obrigado a desistir do filme, que passou então para Paul Schrader. Foi quando os problemas realmente começaram.

Stellan Skarsgård em 'Domínio: Prequela de O Exorcista', de 2005 Imagem: Warner

Parceiro de Martin Scorsese no texto de "Taxi Driver" e "Touro Indomável", e cineasta habilidoso com filmes como "City Hall" e "Temporada de Caça" em sua filmografia, Schrader escalou Stellan Skarsgård como o padre Merrin e passou dois meses em 2003 filmando no Marrocos e em Roma. Ao fim do processo, que passou por seis roteiristas, ele montou uma versão de 130 minutos do filme, então batizado "O Exorcista: O Início", e mostrou aos executivos do estúdio. Foi um completo desastre.

O filme de Schrader era uma reflexão sobre a natureza da fé, um thriller psicológico ambientado em 1949 e costurado com uma trama sobre templos sagrados, possessão demoníaca e, claro, um exorcismo. Os produtores, por sua vez, queriam um terror mais tradicional, com ação, sangue e violência, com demônios materializados e sustos a cada minuto.

Para piorar ainda mais os ânimos, eles também exigiram que o diretor refilmasse boa parte de seu trabalho seguindo a nova orientação, ao mesmo tempo em que remontavam o filme sem sua presença. Quando a situação ficou insustentável, Paul Schrader foi demitido e seu filme, engavetado. Mesmo com o investimento de US$ 30 milhões, a vida útil deste prólogo de "O Exorcista" parecia ter chegado ao fim.

A partir daí a coisa tomou rumos... hollywoodianos. O diretor Renny Harlin, acostumado a comandar blockbusters como "Duro de Matar 2", "Risco Total" e "Do Fundo do Mar", foi contratado para assumir o projeto. Ele viu a versão de Paul Schrader e comentou que o melhor era jogar no lixo e começar do zero. A Morgan Creek topou e lhe deu US$ 90 milhões para torrar na nova empreitada.