A partir daí passei para um papo virtual, em que improvisei uma história que poderia sair na capa do NP. Foi divertido, já que ao longo de meus anos como jornalista o que não faltam são histórias bizarras. Joguei um perfume para dourar a coisa e me despedi, acreditando que minha participação no projeto terminaria ali. Eu estava enganado.

Para minha surpresa, a equipe da série me escreveu novamente, desta vez agendando um teste presencial. Recebi algumas páginas do roteiro e a descrição do personagem que interpretaria. Algumas semanas depois, com o texto devidamente decorado, fui até a produtora para minha audition. Terminei improvisando além do roteiro, seguindo as deixas Marcelo Caetano, que assina o projeto como diretor. Foi divertido. Ao final da tarde, ouvi o padrão "a gente te liga".

Pois bem, eles ligaram. Eu havia sido oficialmente escolhido para compor o elenco de "Notícias Populares". Um papel pequeno, claro, mas que me daria oportunidade de contacenar com parte do elenco. Foi um processo curioso ainda na pré produção, já que tive de enviar minhas medidas para a turma do figurino, além de ensaiar uma de minhas cenas, com diretor e (parte do) elenco, para lapidar melhor o texto.

Finalmente chegou o dia da gravação. Eu tinha duas cenas, uma com a Ana Flavia Cavalcanti (que havia lido comigo no ensaio), a outra com Luiz Bertazzo e Luciana Paes, que interpreta Paloma, a protagonista da série. Por um segundo achei que seria visto como estranho no ninho, como jornalista metido se intrometendo em um trabalho profissional.

Nada poderia estar mais longe da verdade. A turma me recebeu de braços abertos e todo o processo foi suave. De tão absorto eu sequer percebi a equipe do Canal Brasil fazendo uma matéria sobre a série, no set, naquele mesmo dia. Queria inventar uma desculpa bacana, que estava "imerso no personagem", mas a verdade é que estava mesmo era fascinado por experimentar a vida do outro lado. Ouvir "ação", dizer minhas falas, acertar a marcação, respirar no "corta" e não fazer bobagem.