Cada decisão criativa na construção do futuro distópico em "Resistência" traz pequenos detalhes que fazem seu mundo parecer ao mesmo tempo desgastado e funcional. Assim como outros filmes do gênero contemporâneos, como "Distrito 9" ou "Filhos da Esperança", o amanhã não traz promessas, mas sinaliza uma sensação de abandono e totalitarismo, de impotência e desalento.

Por mais inegável que "Resistência" seja um triunfo visual, falta a Gareth Edwards a habilidade narrativa para costurar uma história igualmente cativante. Em seu lugar, ele traz uma colcha de retalhos de referências e inspirações - o paralelo com a política expansionista dos EUA não é sutil - em um roteiro que não deixa muito lugar para imaginação ou nuance. Esse maniqueísmo turva o brilho do que poderia ser um dos filmes mais interessantes do ano.

Ainda assim, é uma jornada que vale a pena arriscar. Em "Resistência", a humanidade está em guerra com a inteligência artificial, que passou de ferramenta indispensável a inimigo mortal após a detonação de uma ogiva nuclear que varreu a cidade de Los Angeles do mapa. Os Estados Unidos, como todo seu poderio militar, partem numa missão para escorraçar qualquer forma de vida sintética. As máquinas inteligentes, por sua vez, encontram abrigo na Nova Ásia, país que combina as atuais potências do Oriente. Uma guerra é iminente.

A missão dos milicos, retratados como os patetas unidimensionais que são, é localizar e eliminar o Criador, arquiteto da inteligência artificial que supostamente desenvolveu uma arma capaz de aumentar as chances das máquinas no conflito. Para encontrá-lo é recrutado Joshua (John David Washington), ex soldado de elite que, depois de uma operação que termina em tragédia pessoal, vira as costas para o conflito e para o futuro do planeta.

O bom ritmo e as cenas de ação bem orquestradas conseguem desviar o foco do texto esquemático, em que Joshua salta de cenário em cenário, redefinindo suas alianças ao longo da trama. Seu caminho torna-se ainda mais óbvio quando ele localiza a tal arma, uma criança-robô cuja enorme inocência e empatia encontram paralelo em seu potencial destrutivo quase ilimitado. É como se "Apocalypse Now" ocorresse no mundo de "Akira".