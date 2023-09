"Ruim pra Cachorro" é uma piada de quinta série materializada em forma de filme. Uma bobagem sobre um cachorro abandonado pelo dono execrável que, ao juntar um grupo de vira-latas, faz uma jornada de volta para casa em busca de vingança. O humor aqui é frequentemente grosseiro, eventualmente divertido. Mas nunca, em nenhum momento, engraçado.

A essa altura, claro, a percepção depende inteiramente do gosto do freguês. Bem realizado por Joss Greenbaum (do subestimado "Duas Tias Loucas de Férias"), e produzido por Chris Miller e Phil Lord ("Aranhaverso"), o filme tem efeitos decentes que combinam a cachorrada com muitos retoques digitais em um texto que mira ser ousado e subversido, mas por fim só é bobo.