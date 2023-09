"O diretor original saiu do projeto e logo meu telefone tocou", conta Waugh, que conversou comigo nesta semana de estréia, sem dar maiores detalhes das movimentações nos bastidores. "A partir daí foram dois anos de trabalho intenso para costurar uma história que pudesse reunir a turma mais uma vez." Esse trabalho, além de orquestrar cenas de ação, consistia também em gerenciamento de pessoal.

Um dos grandes diferenciais da série desde sua concepção foi trazer grandes nomes do cinema de ação para dividir espaço em meio a tiros e explosões. Ao longo dos três primeiros filmes, a equipe original, encabeçada por Stallone e Jason Statham, trabalhou dos dois lados da trincheira com outros ícones do gênero, como Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jet Li, Chuck Norris, Scott Adkins, Wesley Snipes, Mel Gibson e Harrison Ford.

"Nosso principal desafio sempre foi equilibrar as agendas", diz o diretor. "É sempre mais divertido quando conseguimos reunir todo mundo na mesma sala, mas nem sempre isso é possível." O cronograma de filmagens invariavelmente sofreu para acomodar todo mundo, deixando algumas baixas ao longo do caminho. "Antonio Banderas não estava disponível quando finalmente começamos a rodar", lamenta. "A solução foi reescrever o roteiro e substituir seu personagem por seu filho, que foi interpretado por Jacob Scipio."

Ainda assim, o intervalo de quase uma década entre a aventura anterior e "Os Mercen4rios" parece causado por barreiras além de conflito de agendas. "Levantar uma produção assim nunca é fácil", esquiva-se Waugh. "Entre o intervalo trazido pela pandemia e o trabalho para colocar todas as peças no lugar, criativas e financeiras, eu diria que estamos estreando na hora certa.

O primeiro filme de Scott Waugh foi "Ato de Coragem", drama de ação de 2012 que acompanhava uma equipe de elite do exército americano em uma missão para resgatar um agente da CIA. Seus trabalhos posteriores seguiram a mesma pegada de colocar personagens intensos em situações extraordinárias. Foi assim com a adaptação do game "Need for Speed", o drama de sobrevivência "O Poder e o Impossível" e o acelerado "Projeto Extração", que reuniu Jackie Chan e John Cena.