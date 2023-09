Qualquer piada, contudo, tem seu limite antes de estourar a corda. Se o terceiro filme já era uma bagunça que tentou ganhar pontos com puro volume (Mel Gibson, Harrison Ford, Antonio Banderas e Wesley Snipes se juntaram à trupe), a aventura número quatro, tardiamente batizada "Os Mercen4rios", é a prova que todo carnaval, de fato, tem seu fim.

Não há aqui mais nenhum sinal de ironia, muito menos do senso de humor autodepreciativo de seus antecessores. O que resta é um filme de ação de segunda linha, que usa os excessos do gênero como muleta narrativa. Não rimos mais com o filme, mas dele. O potencial ainda está lá, mas quando nem o anfitrião tem vontade de participar da festa, é sinal de quem algo está de fato muito errado.

A ordem de chamada nos créditos já entrega: o mote de "Mercen4rios" é o protagonismo da série sendo passado de Stallone para Jason Statham. Mais do que uma decisão criativa, a manobra soa como desculpa para o astro de Rocky e Rambo sair de cena de forma suave, sem ter de apelar para as famosas "diferenças criativas". Não se sabe, afinal, o quanto Sly é "dono" da série, especialmente quando o novo filme conta com um rol de mais de trinta produtores.

Picuinhas de bastidores à parte, a aventura não é um total desperdício, sendo tão somente um dinossauro tentando faturar em cima de tiques narrativos embolorados de tão velhos. O vilão desta vez é um traficante de armas (Iko Uwais, de "Operação: Invasão"), que por sua vez recebe ordens de um chefão misterioso. Ele rouba detonadores nucleares, arma uma ogiva em um navio e planeja uma explosão na costa da Rússia, culpando os Estados Unidos e disparando uma guerra mundial.

Com Barney Ross (Stallone) no escanteio, e Christmas Lee (Statham) de castigo após desobedecer ordens em outra missão, uma nova equipe é montada pelo agente da CIA Marsh (Andy Garcia), com veteranos (Dolph Lundgren e Randy Couture) e novatos (Curtis "50 Cent" Jackson, Jacob Scipio e Levy Tran) sob o comando de Gina, agente especial defendida por Megan Fox.