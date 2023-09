O vilão Arraia Negra (Yahya Abdul-Mateen II), super original, quer vingança Imagem: Warner

Se não parece existir nada de espetacular na premissa de "Aquaman 2", também não há nada que desabone a ideia de fazer da aventura um produto isolado, sem precisar se conectar a nada. Ao longo dos últimos anos, tanto Ben Affleck quanto Michael Keaton poderiam aparecer no filme como Batman. É uma noção defendida pelo fã mais ardoroso das ideias de Zack Snyder, mas estas parecem ter sido sepultadas definitivamente em "The Flash".

O fracasso do filme do corredor escarlate, somado aos resultados igualmente pífios de "Shazam: Fúria dos Deuses" e de "Besouro Azul", mostram que passar uma borracha para recomeçar do zero é a melhor decisão por parte do estúdio. O público obviamente não tem o menor interesse no snyderverso, e personagens como Superman e Batman precisam de um cuidado maior que estar nas mãos de alguém que não os compreende.

Assim, "Aquaman 2" caminha mesmo para fechar a lojinha de uma era nas adaptações dos heróis da DC para o cinema. Jason Momoa parece disposto a continuar a fazer parte dos filmes, mesmo que não seja como o rei da Atlântida. Uma dança das cadeiras é sempre possível (Chris Evans que o diga), e o carisma do astro havaiano é poderoso o bastante para carregar qualquer desafio.

Em dezembro, vamos descobrir se a despedida desse recorte da cultura pop será festiva ou agridoce.