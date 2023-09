Qualquer um pode ser o assassino em 'A Noite das Bruxas' Imagem: Disney

Kenneth Branagh demorou para encontrar o tom certo em suas adaptações de Agatha Christie. "Assassinato no Expresso do Oriente", de 2017, buscou o espírito das superproduções dos anos 1970, em que o elenco estelar se reunia em torno de uma trama popular - no caso, os romances da "Rainha do Crime". O charme cafona ajudou no sucesso do filme.

A boa vontade, entretanto, evaporou em "Morte no Nilo", que trouxe uma produção artificialmente extravagante em torno do assassinato da inexpressiva Gal Gadot. Apesar do entusiasmo de Branagh, o filme parecia inchado, pouco inspirado e assumidamente tolo: até o bigodão de Poirot ganhou uma "história de origem".

Em "A Noite das Bruxas", a produção enxuta e o cenário compacto trabalham a favor do diretor. Ele parece mais à vontade ao adaptar "Hallowe'en Party", lançado em 1969 e uma obra menor da escritora. Essa liberdade permitiu ao roteirista Michael Green sugerir um elemento sobrenatural, que Kenneth Branagh costura com habilidade neste mundo de fumaça e espelhos.

É o tempero perfeito para uma fórmula que, como sempre, é disparada por um assassinato, mistério aos poucos descortinado pela infinita habilidade dedutiva de Poirot. Sem grandes virtudes criativas, "A Noite das Bruxas" triunfa como entretenimento sólido, encabeçado por um artista que claramente está se divertindo. Nessa terceira adaptação de Agatha Christie, finalmente nos juntamos a ele.