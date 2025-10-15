Vende Tudo? Excesso de merchans atrapalhou narrativa de 'Vale Tudo'

"Vale Tudo" chega ao fim na sexta fazendo a Globo sorrir de orelha a orelha. O remake da novela de 1988 levantou a audiência do horário nobre, atraiu um público jovem para a frente da TV, dominou as conversas nas redes sociais e, segundo matéria da Folha de S.Paulo, ainda faturou como nenhuma produção havia conseguido lucrar até então.

Parte dessa renda é oriunda dos merchandisings, aquela inserção marota, mas pouco discreta de uma marca em uma das cenas da trama. Quem acompanha os capítulos de "Vale Tudo" percebeu que os famigerados merchans chegavam a ter uma frequência maior e mais tempo de tela que muito personagem do folhetim.

Nós sabemos que os tempos não são fáceis para a TV aberta e que dinheiro não se recusa, mas, em alguns momentos, o excesso de merchans em "Vale Tudo" não favoreceu o ritmo da trama, que, por vezes, parecia priorizar as ações comerciais em detrimento do desenvolvimento da história de núcleos secundários da novela.