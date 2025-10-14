Globo faz comparação infeliz entre sucesso de 'Vale Tudo' e 'Beleza Fatal'

O Upfront foi recheado de tantas informações sobre a grandiosidade das empresas do Grupo Globo que foi quase impossível sair de lá sem pensar: "Divulgar na Globo é um ótimo negócio."

Nessa cruzada para convencer publicitários e marcas que o ecossistema Globo é o melhor lugar para anunciar, foram feitas comparações em relação ao alcance dos concorrentes para que não restassem dúvidas sobre o poderio da Globo, o que, em determinados momentos, não se mostrou uma boa ideia.

Logo no discurso de abertura do Upfront 2026, o humorista Eduardo Sterblitch lançou uma piada para mostrar a diferença de alcance entre "Vale Tudo" e "Beleza Fatal", da HBO Max. "A média de Vale Tudo é de 29 milhões de espectadores por capítulo, sem contar quem vê pelo Globoplay. O daquela 'beleza' de novela, com a Bebel da 25 de março, teve menos de 2 milhões no seu recorde. É triste", disparou.

Essa comparação, à primeira vista, parece muito impressionante. Entretanto, se analisada com a devida calma e atenção, essa analogia não faz sentido, já que desconsidera as gritantes diferenças entre TV aberta e streaming, como alcance, forma de consumo e parâmetros de sucesso.

Ao mencionar "Beleza Fatal", ainda que em tom de piada e com o intuito de enaltecer as próprias novelas, a Globo mostra que a produção da HBO Max, apesar de ser um fenômeno de nicho, atingiu um nível de relevância a ponto de ser necessário falar claramente que um hit do streaming é bem menor que um sucesso da TV aberta.

Quem saiu ganhando com essa história toda foi a HBO Max que viu "Beleza Fatal" figurar novamente entre os assuntos mais comentados no X na noite de ontem. Em um evento preparado para falar de seus próprios méritos, a Globo, sem querer, passou um recibo para concorrência. Não precisava.