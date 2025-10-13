'Vale Tudo' prova talento atemporal de Gilberto Braga e Aguinaldo Silva
Entre altos e baixos, o remake de "Vale Tudo" chega ao fim nesta semana. A novela conseguiu despertar novamente a curiosidade do público, que voltou a discutir na vida real e nas redes sociais os rumos das tramas, e foi um enorme sucesso do ponto de vista comercial.
Segundo informou o jornal Folha de S.Paulo, o atual folhetim das nove faturou mais de R$ 200 milhões em publicidade.
Por mais que a nova versão de "Vale Tudo" esteja sob o comando de Manuela Dias, é necessário reconhecer que todo o êxito da produção se deve aos autores da obra original: Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.
O trio desenvolveu uma história bem estruturada e personagens envolventes que ressoaram com o público mesmo 37 anos após a exibição original. Todas as qualidades da "Vale Tudo" de 2025 eram parte da novela exibida em 1988.
A arquitetura da narrativa criada por Gilberto, Aguinaldo e Leonor sobreviveu às mudanças de Manuela Dias, que tropeçou em vários momentos ao optar por inserir subtramas pouco interessantes, como os bebês reborn ou a diabetes de Solange (Alice Wegmann), que não tinham qualquer relação com a premissa da novela, que foi pensada para debater se valia a pena ser honesto no Brasil.
Mesmo com a suavização dos perfis dos vilões Maria de Fátima (Bella Campos), César (Cauã Reymond) e Odete Roitman (Deborah Bloch) e com Raquel (Taís Araújo) que foi perdendo destaque ao longo da novela, "Vale Tudo" se conectou com os telespectadores porque Gilberto, Aguinaldo e Leonor criaram tipos tão fortes que era praticamente impossível ficar indiferente à essência deles.
Os autores souberam costurar um início de história muito potente e coerente, que sofreu pouquíssimas alterações na adaptação de Manuela Dias. Isso foi essencial para capturar o público nos primeiros episódios e manter o vivo interesse da audiência mesmo quando a trama parecia que ia desandar, como aconteceu quando Marco Aurélio (Alexandre Nero) desenvolveu um repentino interesse em adotar a sobrinha Sarita (Luara Telles) ou quando Afonso (Humberto Carrão) teorizava sobre sustentabilidade.
O remake de "Vale Tudo" só reforçou o quão genial Gilberto Braga era e como Aguinaldo Silva segue necessário para a sobrevivência da teledramaturgia, além de mostrar que a Globo precisa com urgência ampliar o quadro de roteiristas para encontrar talentos com a capacidade criativa e a bagagem cultural e de vida desses veteranos.
