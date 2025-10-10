Rainha do caos, Yoná, de 'A Fazenda', é a Odete Roitman dos reality shows

No futuro, quando olharmos para 2025, vamos lembrar que esse ano foi o ano em que as mulheres maduras brilharam no ramo do entretenimento.

Tivemos Fernanda Torres festejada Brasil afora por sua atuação no cinema. Nas novelas, Déborah Bloch foi o principal assunto de todas as rodas de conversas graças a sua interpretação de Odete Roitman no remake de "Vale Tudo". E não podemos nos esquecer dos reality shows, essa forma de arte tão subvalorizada que promove debates importantes e traz diversão para o povo brasileiro.

Nesse segmento, a mulher madura que está fazendo história é Yoná Sousa, de 52 anos. Ela, que roubou a cena na segunda temporada de "Ilhados com a Sogra", da Netflix, agora, se posiciona como peça fundamental da atual edição de "A Fazenda", da Record. Carregando o caos em seu DNA, tal qual Odete Roitman, Yoná não tem medo de confrontos e gera confusão por onde passa. Intensa e desbocada, ela é o sonho em forma de mulher de qualquer produtor de reality show.