Rainha do caos, Yoná, de 'A Fazenda', é a Odete Roitman dos reality shows
No futuro, quando olharmos para 2025, vamos lembrar que esse ano foi o ano em que as mulheres maduras brilharam no ramo do entretenimento.
Tivemos Fernanda Torres festejada Brasil afora por sua atuação no cinema. Nas novelas, Déborah Bloch foi o principal assunto de todas as rodas de conversas graças a sua interpretação de Odete Roitman no remake de "Vale Tudo". E não podemos nos esquecer dos reality shows, essa forma de arte tão subvalorizada que promove debates importantes e traz diversão para o povo brasileiro.
Nesse segmento, a mulher madura que está fazendo história é Yoná Sousa, de 52 anos. Ela, que roubou a cena na segunda temporada de "Ilhados com a Sogra", da Netflix, agora, se posiciona como peça fundamental da atual edição de "A Fazenda", da Record. Carregando o caos em seu DNA, tal qual Odete Roitman, Yoná não tem medo de confrontos e gera confusão por onde passa. Intensa e desbocada, ela é o sonho em forma de mulher de qualquer produtor de reality show.
A força de Yoná é tão grande que, perto dela, Gabriela Spanic, a eterna Paola Bracho, virou coadjuvante em "A Fazenda". Ao lado de Dudu Camargo e de Carol Lekker, Yoná não dá paz para nenhum dos confinados do reality show rural.
Ela não baixa cabeça para ninguém, peita todo mundo que a desagrada e já desestabilizou com sua oratória marmanjos, como o ex-BBB Nizam.
Na semana em que nos despedimos de Odete Roitman, não podemos perder a presença diária de Yoná em nossa TV. Precisamos mantê-la em "A Fazenda" para que o entretenimento do nosso fim de noite esteja garantido até dezembro. Vamos valorizar essa mulher que nos proporciona tanta diversão!
