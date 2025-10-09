Estrelas de 'Culpa Nossa' se evitam na pré-estreia do filme em Ibiza
Ibiza, na Espanha, foi o cenário escolhido pela Prime Video para a pré-estreia de "Culpa Nossa", terceira parte da trilogia Culpables, um dos maiores fenômenos de audiência da plataforma de streaming. O romance juvenil é uma espécie de "Crepúsculo" da geração 2020 (só que sem a parte de vampiros e lobisomens), e narra o conflituoso romance de Noah (Nicole Wallace) e Nick (Gabriel Gutierrez), que se conhecem e se apaixonam quando a mãe da jovem e o pai do rapaz se casam.
A premissa dessa história de amor pode não ser lá tão interessante e original, mas os bastidores das filmagens, ao que tudo indicam, foram tão animados quanto as picantes cenas de sexo que permeiam os três filmes da saga Culpables ("Minha Culpa", "Culpa Sua" e "Culpa Nossa").
Boatos dão conta que os protagonistas se estranham nas gravações do segundo filme da trilogia e pararam de se falar. O que se viu na pré-estreia comprova totalmente essa teoria. No tapete vermelho da pré-estreia de "Culpa Nossa", num resort em Ibiza, Gabriel Guevara foi o primeiro a aparecer, enquanto Nicole chegou com ares de superestrela por último.
Além de evitar contato visual, Nicole Wallace e Gabriel Gutierrez não apareceram juntos nenhuma vez sequer. Até nas fotos em que todo o elenco estava reunido, os dois fizeram questão de permanecer um distante do outro.
No coquetel após a exibição do filme, enquanto Gabriel interagia animadamente com o ator Fernando Lindez, Nicole desfilava com amigas e com parte de seu staff. Sempre muito simpática, ela atendeu a todos que lhe pediram fotos e vídeos. Quando começou a festa numa balada privada do resort que serviu de cenário para a premiére de "Culpa Nossa", Nicole se acabou de dançar na pista ao lado da atriz Eva Ruiz e do ator Victor Varona, que interpretam respectivamente Jenna e Lion nos filmes. Gabriel, por sua vez, nem deu as caras na boate. Ficou do lado de fora conversando com amigos.
No dia seguinte, durante um painel em que a Prime Video anunciou as novidades para o público young adult, Nicole Wallace teve um momento solo com a apresentadora do evento em que anunciou que acaba de assinar um contrato de exclusividade com a plataforma de streaming. Já Gabriel teve que se contentar em dividir o palco com outros três atores que estrelam futuras produções da Prime Video.
Apesar do climão entre Nicole e Gabriel, quem assistir "Culpa Nossa" dificilmente notará que a dupla de atores não se bica. Eles se entregam sem pudores em tórridas sequências de muita pegação e beijo na boca. Haja profissionalismo!
