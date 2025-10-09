Estrelas de 'Culpa Nossa' se evitam na pré-estreia do filme em Ibiza

Ibiza, na Espanha, foi o cenário escolhido pela Prime Video para a pré-estreia de "Culpa Nossa", terceira parte da trilogia Culpables, um dos maiores fenômenos de audiência da plataforma de streaming. O romance juvenil é uma espécie de "Crepúsculo" da geração 2020 (só que sem a parte de vampiros e lobisomens), e narra o conflituoso romance de Noah (Nicole Wallace) e Nick (Gabriel Gutierrez), que se conhecem e se apaixonam quando a mãe da jovem e o pai do rapaz se casam.

A premissa dessa história de amor pode não ser lá tão interessante e original, mas os bastidores das filmagens, ao que tudo indicam, foram tão animados quanto as picantes cenas de sexo que permeiam os três filmes da saga Culpables ("Minha Culpa", "Culpa Sua" e "Culpa Nossa").

Boatos dão conta que os protagonistas se estranham nas gravações do segundo filme da trilogia e pararam de se falar. O que se viu na pré-estreia comprova totalmente essa teoria. No tapete vermelho da pré-estreia de "Culpa Nossa", num resort em Ibiza, Gabriel Guevara foi o primeiro a aparecer, enquanto Nicole chegou com ares de superestrela por último.