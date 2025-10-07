Anticlímax: excesso de didatismo faz morte de Odete Roitman ser frustrante
O tão aguardado assassinato de Odete Roitman (Deborah Bloch) em "Vale Tudo" foi tudo o que não esperávamos, nem merecíamos: uma cena burocrática, pouco criativa e sem qualquer emoção.
A preocupação excessiva em mostrar as movimentações dos principais suspeitos nos momentos que antecederam o crime não conseguiram criar o clima desejado. Pelo contrário. Ao invés de estabelecer uma atmosfera crescente de tensão e suspense, o vai e vem das sequências envolvendo César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira) deixou a narrativa monótona, criando uma grande barriga em um capítulo que tinha tudo para ser eletrizante, mas que quase matou o público de tédio.
Por mais que novela seja a arte da reiteração, foi absolutamente desnecessário preencher quase 100% do tempo do capítulo de segunda para explicitar de modo tão didático as razões que César, Celina, Marco Aurélio, Maria de Fátima e Heleninha tinham para querer ver Odete Roitman assassinada. Os espectadores já estavam mais do que cientes das motivações de cada personagem. A sensação que ficou é que a novela quis, como dizemos popularmente, encher linguiça.
No meio de tantas informações repetidas, os furos que chamaram atenção do público não foram aqueles que as balas do revólver fizeram no corpo de Odete Roitman, mas, sim as incoerências da trama, como Olavo (Ricardo Teodoro) revelar ter sido um atirador de elite e Maria de Fátima descolar uma aula particular para aprender a atirar com a facilidade de quem contrata um personal trainer.
Apesar de todos os equívocos, dados preliminares do Ibope dão conta que "Vale Tudo" bateu recorde de audiência em várias capitais do Brasil com a morte de Odete Roitman. Resta saber se o público vai voltar a ficar diante da TV para descobrir a identidade do assassino da vilã depois de ser obrigado a ver um capítulo tão morno.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.