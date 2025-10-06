Coragem! SBT erra ao usar 'The Voice' contra final de 'Estrela da Casa'

Que o SBT anda patinando há algum tempo, isso não é novidade para ninguém. Mas há algumas decisões da emissora que ultrapassam o bom senso. Após bancar a volta do "The Voice Brasil", descartado pela Globo por já não ter a repercussão de outrora, o SBT achou que seria muito estratégico lançar o talent show no mesmo dia e horário em que a líder de audiência promove a final da competição musical "Estrela da Casa".

Embora não seja um fenômeno de audiência, o "Estrela da Casa" tem um público consolidado e terá o último episódio da segunda temporada exibido logo após o momento mais comentado e esperado da TV brasileira dos últimos tempos: o assassinato de Odete Roitman (Deborah Bloch) na novela "Vale Tudo", que deve render o recorde de aparelhos ligados na Globo e, certamente, turbinará o Ibope do programa comandado por Ana Clara.

A já anunciada morte da vilã da atual novela das nove tomou conta do noticiário de entretenimento e das postagens das redes sociais nos últimos dias, o que ofuscou a chegada do "The Voice Brasil" no canal da família Abravanel. Ao optar por bater de frente com os capítulos decisivos de "Vale Tudo" e com a final de "Estrela da Casa", o SBT perdeu a oportunidade de pautar conversas nas redes sociais e gerar mídia espontânea para a atração.