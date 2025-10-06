Coragem! SBT erra ao usar 'The Voice' contra final de 'Estrela da Casa'
Que o SBT anda patinando há algum tempo, isso não é novidade para ninguém. Mas há algumas decisões da emissora que ultrapassam o bom senso. Após bancar a volta do "The Voice Brasil", descartado pela Globo por já não ter a repercussão de outrora, o SBT achou que seria muito estratégico lançar o talent show no mesmo dia e horário em que a líder de audiência promove a final da competição musical "Estrela da Casa".
Embora não seja um fenômeno de audiência, o "Estrela da Casa" tem um público consolidado e terá o último episódio da segunda temporada exibido logo após o momento mais comentado e esperado da TV brasileira dos últimos tempos: o assassinato de Odete Roitman (Deborah Bloch) na novela "Vale Tudo", que deve render o recorde de aparelhos ligados na Globo e, certamente, turbinará o Ibope do programa comandado por Ana Clara.
A já anunciada morte da vilã da atual novela das nove tomou conta do noticiário de entretenimento e das postagens das redes sociais nos últimos dias, o que ofuscou a chegada do "The Voice Brasil" no canal da família Abravanel. Ao optar por bater de frente com os capítulos decisivos de "Vale Tudo" e com a final de "Estrela da Casa", o SBT perdeu a oportunidade de pautar conversas nas redes sociais e gerar mídia espontânea para a atração.
Outro equívoco é disputar espectadores com um formato que tem o mesmo público que o "The Voice Brasil". Dificilmente os fãs de reality show musical que acompanharam o "Estrela da Casa" nas últimas semanas vão optar por trocar a final do programa pela estreia do talent show do SBT.
Teria sido mais inteligente o SBT estrear o "The Voice Brasil" no dia 20 de outubro, quando "Três Graças" chega ao horário nobre da Globo. Historicamente, toda novela nova estreia com um público menor que a anterior, o que facilita a migração de espectadores para outros canais e plataformas. Mais uma vez, o SBT mete os pés pelas mãos e prova que a atual direção da emissora precisa rever urgentemente a maneira como se posiciona e suas estratégias para voltar a ter a relevância e a audiência dos tempos áureos.
