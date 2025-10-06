SplashUOL
Assine UOL
Ricky Hiraoka

Ricky Hiraoka

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Opinião

Coragem! SBT erra ao usar 'The Voice' contra final de 'Estrela da Casa'

Ricky Hiraoka
Colunista de Splash
Tiago Leifert: apresentador do The Voice Brasil 2025
Tiago Leifert: apresentador do The Voice Brasil 2025 Imagem: Divulgação

Que o SBT anda patinando há algum tempo, isso não é novidade para ninguém. Mas há algumas decisões da emissora que ultrapassam o bom senso. Após bancar a volta do "The Voice Brasil", descartado pela Globo por já não ter a repercussão de outrora, o SBT achou que seria muito estratégico lançar o talent show no mesmo dia e horário em que a líder de audiência promove a final da competição musical "Estrela da Casa".

Embora não seja um fenômeno de audiência, o "Estrela da Casa" tem um público consolidado e terá o último episódio da segunda temporada exibido logo após o momento mais comentado e esperado da TV brasileira dos últimos tempos: o assassinato de Odete Roitman (Deborah Bloch) na novela "Vale Tudo", que deve render o recorde de aparelhos ligados na Globo e, certamente, turbinará o Ibope do programa comandado por Ana Clara.

A já anunciada morte da vilã da atual novela das nove tomou conta do noticiário de entretenimento e das postagens das redes sociais nos últimos dias, o que ofuscou a chegada do "The Voice Brasil" no canal da família Abravanel. Ao optar por bater de frente com os capítulos decisivos de "Vale Tudo" e com a final de "Estrela da Casa", o SBT perdeu a oportunidade de pautar conversas nas redes sociais e gerar mídia espontânea para a atração.

Outro equívoco é disputar espectadores com um formato que tem o mesmo público que o "The Voice Brasil". Dificilmente os fãs de reality show musical que acompanharam o "Estrela da Casa" nas últimas semanas vão optar por trocar a final do programa pela estreia do talent show do SBT.

Teria sido mais inteligente o SBT estrear o "The Voice Brasil" no dia 20 de outubro, quando "Três Graças" chega ao horário nobre da Globo. Historicamente, toda novela nova estreia com um público menor que a anterior, o que facilita a migração de espectadores para outros canais e plataformas. Mais uma vez, o SBT mete os pés pelas mãos e prova que a atual direção da emissora precisa rever urgentemente a maneira como se posiciona e suas estratégias para voltar a ter a relevância e a audiência dos tempos áureos.

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.