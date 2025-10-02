'Quanto mais autêntico, mais o filme é visto', diz diretora da Netflix

Pelo terceiro ano consecutivo, a Mostra de Cinema de São Paulo e a Netflix se juntam para promover o prêmio que leva o nome da plataforma e que escolhe um longa brasileiro para ser adquirido e exibido nos 190 territórios em que a gigante do streaming atua.

Com essa iniciativa, um filme brasileiro independente cruza fronteiras e chega a audiências em todos os cantos do Brasil e do mundo. "Saudade Fez Morada Aqui Dentro", vencedor da primeira edição, foi dublado em 10 idiomas e legendado em 32 línguas. Barbara Adams, head de licenciamento da Netflix Brasil.

De acordo com Bárbara, a palavra-chave para chamar a atenção dos jurados do Prêmio Netflix é originalidade. "O que buscamos são produções excelentes que tragam algo de Brasil", explica a profissional.