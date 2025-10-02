'Quanto mais autêntico, mais o filme é visto', diz diretora da Netflix
Pelo terceiro ano consecutivo, a Mostra de Cinema de São Paulo e a Netflix se juntam para promover o prêmio que leva o nome da plataforma e que escolhe um longa brasileiro para ser adquirido e exibido nos 190 territórios em que a gigante do streaming atua.
Com essa iniciativa, um filme brasileiro independente cruza fronteiras e chega a audiências em todos os cantos do Brasil e do mundo. "Saudade Fez Morada Aqui Dentro", vencedor da primeira edição, foi dublado em 10 idiomas e legendado em 32 línguas. Barbara Adams, head de licenciamento da Netflix Brasil.
De acordo com Bárbara, a palavra-chave para chamar a atenção dos jurados do Prêmio Netflix é originalidade. "O que buscamos são produções excelentes que tragam algo de Brasil", explica a profissional.
"A gente percebe que existe uma sede do público por autenticidade e histórias brasileiras variadas. Quanto mais autêntico, mais o filme viaja, ou seja, é visto pelo mundo." Prova disso é que, segundo dados da plataforma, tanto "Saudade Fez Morada Aqui Dentro" quanto "Serra das Almas", vencedor da segunda edição do Prêmio Netflix, foram mais assistidos no exterior do que no Brasil.
Embora o vencedor do Prêmio Netflix ganhe visibilidade mundial por passar a fazer parte do gigante do streaming, não há nenhuma estratégia específica de divulgação para que o filme atinja uma maior popularidade. "Nossa maior arma é o nosso algoritmo. Ele é muito bom para encontrar o perfil de assinantes que vão se interessar pelo longa brasileiro que vamos premiar esse ano na Mostra SP."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.