Ricardo Teodoro: 'Testaram 40 atores para Olavo antes de me escolherem'
"Vale Tudo" se encaminha para suas emoções finais e, nessas últimas semanas, um personagem coadjuvante ganhou ainda mais destaque: o trambiqueiro Olavo, que cresceu gradualmente ao longo da novela até se tornar uma das figuras mais queridas pelo público. O espaço conquistado por Olavo se deve ao talento do ator Ricardo Teodoro, que trouxe humor e sensibilidade a um personagem que não tinha tanta relevância na trama, e a química que ele estabeleceu com seus parceiros de cena, Cauã Reymond e Bella Campos.
Ricardo Teodoro conversou com a coluna sobre o bom momento da carreira. Os melhores trechos dessa conversa estão abaixo.
Como pintou o convite para "Vale Tudo"?
O Olavo surge em minha vida a partir da estreia do filme "Baby" no Festival de Cannes em maio de 2024, onde recebi o prêmio de Ator Revelação. O primeiro teste foi uma selfie tape que enviei a pedido da produção. Aí me chamaram para uma segunda etapa nos Estúdios Globo. Nesse momento, eu estava gravando o longa "Salve Rosa" com Karine Telles. Ela, que já estava escalada para "Vale Tudo", me deu algumas dicas para o teste. Quem comandou o teste foi o Cristiano Marques, diretor-geral da novela, que me deu a possibilidade de fazer o Olavo de vários jeitos. Saí do teste muito feliz, mas não tinha certeza que ia pegar o papel. Alguém tinha me tido que já tinham testado mais de 40 atores para Olavo. Quatro amigos meus disputavam o personagem. Quando avisaram que seria eu, não contei para ninguém. Nem para minha mãe. Só falei com minha família após assinar o contrato.
Como foi estabelecida essa química com Cauã Reymond? Rolou logo de cara?
Foi muito legal minha primeira interação com Cauã. A gente se deu bem assim que se conheceu. Estava todo elenco reunido na sala de ensaio, a preparadora de elenco começou a dar texto dos núcleos, Cauã virou e me disse: "Vamos improvisar?". Fizemos isso e deu bom. Estabelecemos uma broderagem de cara. No final, a preparadora de elenco nos falou que nossa parceria daria super certo. Nos bastidores, a gente está trocando ideias de várias coisas a todo momento, o que ajuda a manter o tempo todo a temperatura dos personagens. Ele me dá conselhos sobre carreira, porque ele tem 23 anos de TV, né? Fico muito atento a tudo que Cauã fala. Ficamos amigos de fato. Cauã veio aqui em casa, almoçou com minha mãe e minha irmã. Minha mãe até deu um queijo de presente para ele.
E como foi com Bella Campos?
Nossa química nasceu rápido também. Uma coisa que estabeleci no começo da novela é que o Olavo por ser um cara que está sempre trabalhando com mulheres, ele nunca destrata mulheres. Por isso, eu sempre imprimi uma forma carinhosa de tratar a Fátima nas cenas que eu tinha com a Bella Campos. Era quase um conselheiro. A autora percebeu minha intenção, o que eu estava dando e estabeleceu uma relação de amizade entre os personagens.
Tem muita mulher se oferecendo para ser sua Tia Celina na vida real?
Cara, eu recebo muito direct nas redes sociais. A TV mexe com imaginário de muitas pessoas. Por causa das cenas com Malu Galli, aumentou o assédio, porque as pessoas não tinham visto Olavo beijando na boca, mostrando pegada. Meu número de seguidores aumentou. Tem uma torcida para que role um romance entre Tia Celina e Olavo. Foi muito legal as pessoas perceberem que Olavo também tem sentimentos pela Celina.
Olavo é o primeiro personagem fixo que você faz numa novela. Como tem sido lidar com a fama?
Eu faço terapia, porque não tenho ciência da fama ainda. Se eu topo fazer novela das nove, é natural que eu tenha que lidar com público. Toda vez que saio de casa, vem alguém falar comigo e todo mundo chega com um sorriso no rosto. Sou um cara muito caseiro. Eu não sei como seria se eu fosse um cara mais da rua, pois, por mais que as pessoas não abordem, as pessoas comentam. Cauã me ajuda muito a lidar com a fama. Percebo como ele lida com imprensa, com fãs, e aprendo como fazer.
Você se surpreendeu com a proporção que Olavo tomou?
Eu vou te falar que sempre tive muita fé no meu trabalho. Eu sempre senti que quando chegasse um personagem numa novela, as coisas iam acontecer. Nesses 18 anos de carreira, eu construí um caminho. Tudo que eu faço com Olavo é pensado, é estudado, é estratégico. Nada é intuitivo. A mesma dedicação que tenho para fazer Olavo, tinha para fazer peças com 10 pessoas na plateia.
Que situação inusitada você viveu por ter ficado nacionalmente conhecido?
Logo no comecinho da novela, estava com minha mãe no aterro do Flamengo e uma senhora passou e deu um grito "Não. Não dívida o dinheiro com o Cesar!". Minha mãe ficou meio assustada com aquela abordagem. Aí eu estou tirando uma selfie com essa senhora e quando olho para minha mãe, eu a vejo ligando para minha irmã e dizendo "Ricardo está ficando famoso mesmo. Acaba de ser abordado na rua". Outro dia, sai da academia, passei no hortifruti e fui reconhecido por uma das funcionárias e ela fez um tirar foto com todo mundo que estava lá.
