Além de nova dinâmica, BBB precisa conter oportunistas e melhorar merchans
Nesta segunda, a Globo divulgou algumas mudanças no formato do BBB para que ele volte a cair nas graças do público. Após uma temporada fraquíssima, a emissora não teve medo de ousar para a edição de 2026.
Pela primeira vez, o público poderá substituir os participantes do reality show caso julguem que eles não estão entregando tudo o que precisam para justificar sua presença no jogo. Os substitutos serão escolhidos entre confinados em uma das cinco casas de vidro que estarão espalhadas em diferentes regiões do Brasil. Além disso, o programa atendeu a um antigo pedido dos fãs: escalar ex-BBBs para a próxima temporada.
Todas essas medidas são promissoras, mas a Globo precisa olhar com atenção para dois problemas crônicos do reality show: o uso da atração como plataforma para se tornar influencer e o excesso de merchans, que atrapalha a narrativa do formato.
Desde que o Instagram passou a bombar e ex-BBBs fizeram fortuna através das redes sociais, muitas pessoas topam entrar no "BBB" de olho numa carreira no mundo digital. Para evitar cancelamento, elas evitam conflitos e buscam manter uma postura politicamente correta durante o confinamento, o que gera zero entretenimento e promove a monotonia do jogo.
A solução para exterminar esses participantes oportunistas é propor um contrato que impede quem deseja entrar no BBB de fazer qualquer tipo de publicidade por um período mínimo de dois anos. A proposta é radical, mas, certamente, afugentará quem não estiver muito a fim de viver o "BBB" como ele deve ser vivido.
Outra mudança urgente que o reality show precisa diz respeito às dinâmicas patrocinadas por marcas, que desembolsam milhões para estarem no "BBB". Nos últimos anos, fomos obrigados a ver provas medonhas e burocráticas que causavam sono até no mais insone dos espectadores. Entendemos que o programa precisa faturar, mas a produção do formato precisa ser mais criativa no desenvolvimento dessas dinâmicas para que elas não sejam apenas lúdicas, mas afetem diretamente os rumos do jogo.
Sem essas alterações mais profundas, o BBB ainda corre o risco de flopar novamente no próximo ano.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.