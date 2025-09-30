Além de nova dinâmica, BBB precisa conter oportunistas e melhorar merchans

Nesta segunda, a Globo divulgou algumas mudanças no formato do BBB para que ele volte a cair nas graças do público. Após uma temporada fraquíssima, a emissora não teve medo de ousar para a edição de 2026.

Pela primeira vez, o público poderá substituir os participantes do reality show caso julguem que eles não estão entregando tudo o que precisam para justificar sua presença no jogo. Os substitutos serão escolhidos entre confinados em uma das cinco casas de vidro que estarão espalhadas em diferentes regiões do Brasil. Além disso, o programa atendeu a um antigo pedido dos fãs: escalar ex-BBBs para a próxima temporada.

Todas essas medidas são promissoras, mas a Globo precisa olhar com atenção para dois problemas crônicos do reality show: o uso da atração como plataforma para se tornar influencer e o excesso de merchans, que atrapalha a narrativa do formato.