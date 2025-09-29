A Fazenda nos revela o que Silvio Santos viu em Dudu Camargo

Há pouco mais de um ano, Silvio Santos nos deixou e partiu desse mundo sem nunca explicar o que ele tinha visto de tão especial em Dudu Camargo, que ainda muito jovem assumiu o comando de programas jornalísticos do SBT.

Sem maturidade e sem experiência, Dudu colecionou gafes e tateou em busca de um estilo de apresentação que nunca encontrou. O jeito franzino, quase infantil, nunca combinou com a persona que ele tentava imprimir em tela.

Após ser demitido do SBT e cair no limbo televisivo, Dudu Camargo foi resgatado pela décima sétima temporada de A Fazenda, onde se tornou a principal atração. Dudu permanece a mesma figura pouco graciosa e interessante de outros tempos, mas no reality show, ele mostra que entende os mecanismos do entretenimento da TV aberta.