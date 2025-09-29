A Fazenda nos revela o que Silvio Santos viu em Dudu Camargo
Há pouco mais de um ano, Silvio Santos nos deixou e partiu desse mundo sem nunca explicar o que ele tinha visto de tão especial em Dudu Camargo, que ainda muito jovem assumiu o comando de programas jornalísticos do SBT.
Sem maturidade e sem experiência, Dudu colecionou gafes e tateou em busca de um estilo de apresentação que nunca encontrou. O jeito franzino, quase infantil, nunca combinou com a persona que ele tentava imprimir em tela.
Após ser demitido do SBT e cair no limbo televisivo, Dudu Camargo foi resgatado pela décima sétima temporada de A Fazenda, onde se tornou a principal atração. Dudu permanece a mesma figura pouco graciosa e interessante de outros tempos, mas no reality show, ele mostra que entende os mecanismos do entretenimento da TV aberta.
Ciente do funcionado de A Fazenda, o jovem usa sua perspicácia para provocar tensões, estimular confrontos, apontar caminhos para os concorrentes e espantar o marasmo que costuma tomar conta dos programas de confinamento quando o elenco não se compromete com as dinâmicas de jogo. Dudu é uma espécie de agente do caos e se mostra confortável nesse papel.
Essa noção das engrenagens da TV aberta e o despudor de tomar qualquer atitude para divertir o espectador são elementos que devem ter brilhado os olhos de Silvio Santos quando ele conhecer Dudu Camargo. O dono do SBT deve ter enxergado o potencial do jovem de ser um bom profissional dos bastidores, mas, por alguma razão, também quis testá-lo em frente das câmeras.
Como carisma não está entre as características que podemos atribuir a Dudu, é pouco provável que o jovem se firme como apresentador numa grande emissora, mas se tiver espaço e interesse, ele pode ter uma trajetória muito promissora como produtor ou diretor de programas populares.
