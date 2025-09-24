Comentarista de 'Casamento às Cegas': 'Homem sempre quer mulher mais jovem'
A empresária Maria Luiza Bruffato, 64, entrou na quinta temporada de "Casamento às Cegas" (Netflix) para encontrar um amor, mas acabou por conquistar o coração de todos os espectadores do reality show.
Bem-humorada e articulada, ela, que não encontrou um parceiro, virou a comentarista oficial do programa. Tecendo observações divertidas sobre os relacionamentos dos colegas, ela angariou a simpatia do público e agora colhe os louros de sua popularidade.
Maria Luiza conversou com a coluna sobre sua experiência no reality "Casamento às Cegas 50+".
Como tem sido a repercussão do programa? Você não achou o amor entre os 15 candidatos, mas está recebendo muita cantada? Muitos pretendentes apareceram?
Olha só, a repercussão tá sendo ímpar, né? Estou recebendo muito carinho, me chamam de diva, maravilhosa, hilária, divertida, insubstituível, só coisa legal. Mas pretendentes ainda não, viu?
Não apareceu nenhum?
A galerinha jovem, sim. Os garotos, mas não é o que eu busco, né?
Garotada de quantos anos?
Vinte cinco, trinta anos, idade dos meus filhos.
Você não tem vocação para ser Odete Roitman da vida real...
Na realidade não. Nada contra, mas a gente fica em momentos diferentes, né? Agora que eu busco aquela estabilidade idade emocional, financeira, profissional, que dá para viajar, fazer coisas. Não vou começar com rapaz que tá iniciando a carreira profissional, né?
Como que você foi parar no programa?
Eu tive um casamento muito gostoso. Minha referência, obviamente, é alta. Para mim, o relacionamento era aquilo que eu tive. E aí eu vi aqui pro mundo de fora e vi que não é bem assim. Tem mulheres que se sujeitam a aceitar algumas coisas que não gostam muito em troca de ter alguém, porque todos nós queremos ter alguém. Então, respondendo a tua pergunta é o seguinte: como eu trabalho home office, é mais difícil conexão com pessoas. Como eu também me mudei de Porto Alegre para São Paulo já velha, é mais difícil fazer novas amizades. Então, fui para os aplicativos de relacionamento Só que gente! Que dificuldade! O meu princeso quando dá match põe: "Oi". Como assim "Oi"? Diz qualquer coisa, diz "que linda a tua foto!" . Então foi muito difícil (estar nos aplicativos) e não quero mais. Fiquei um tempão sem app até que surgiu essa possibilidade do casamento das cegas.
Malu, você sentiu que os homens, mesmo sendo homens 50 mais, foram etaristas com as participantes?
Nem sei se o nome é etarismo. Eu só sei que homem sempre quer uma mulher mais jovem que ele. É cultural. Que homem de 50 anos vai de sã consciência querer uma mulher de 60? Obviamente, ele tem opções de 35, 38, 40, 43. São umas pessoas com idade, mas mais jovens que ele. Mas o que eu achei surpreendente é que no "Casamento às Cegas" onde tu estás para conversar por conteúdo, fosse importante para eles perguntar a idade. Eu propositalmente me organizei para que meu pitching de vendas, falasse tudo de mim, mas não a idade. Falei com todos (os candidatos do reality show). Não teve exceção. Todos, quando eu terminei, me disseram "Você não disse a sua idade." Então, respondendo a tua pergunta: para homens é fundamental saber qual a tua idade.
Malu, só o fato de você ter um destaque tão grande, não sendo uma das noivas, já mostra aí que você tem uma certa aptidão para comunicação. Você pensa em ter uma carreira paralela na comunicação, nas redes sociais como influenciadora?
Eu estou gostando tanto (de me comunicar), está sendo tão fluido, tão gostoso que agora eu começo a entender quando a pessoa diz assim: "Ah, o bárbaro é trabalhar com uma coisa que você ama", sabe? Eu vim de uma vida toda corporativa e depois empresarial, de matar o leão por dia. E essa possibilidade de comunicação, eu estou pensando, sim, não só redes sociais, porque eu não tenho paciência, de mostrar o dia a dia, quando eu vou na academia e a marmita que eu como, não.
