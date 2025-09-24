Comentarista de 'Casamento às Cegas': 'Homem sempre quer mulher mais jovem'

Nem sei se o nome é etarismo. Eu só sei que homem sempre quer uma mulher mais jovem que ele. É cultural. Que homem de 50 anos vai de sã consciência querer uma mulher de 60? Obviamente, ele tem opções de 35, 38, 40, 43. São umas pessoas com idade, mas mais jovens que ele. Mas o que eu achei surpreendente é que no "Casamento às Cegas" onde tu estás para conversar por conteúdo, fosse importante para eles perguntar a idade. Eu propositalmente me organizei para que meu pitching de vendas, falasse tudo de mim, mas não a idade. Falei com todos (os candidatos do reality show). Não teve exceção. Todos, quando eu terminei, me disseram "Você não disse a sua idade." Então, respondendo a tua pergunta: para homens é fundamental saber qual a tua idade.

Malu, só o fato de você ter um destaque tão grande, não sendo uma das noivas, já mostra aí que você tem uma certa aptidão para comunicação. Você pensa em ter uma carreira paralela na comunicação, nas redes sociais como influenciadora?

Eu estou gostando tanto (de me comunicar), está sendo tão fluido, tão gostoso que agora eu começo a entender quando a pessoa diz assim: "Ah, o bárbaro é trabalhar com uma coisa que você ama", sabe? Eu vim de uma vida toda corporativa e depois empresarial, de matar o leão por dia. E essa possibilidade de comunicação, eu estou pensando, sim, não só redes sociais, porque eu não tenho paciência, de mostrar o dia a dia, quando eu vou na academia e a marmita que eu como, não.