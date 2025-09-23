Sem medo de se comprometer, Luana Piovani merece um programa próprio
Uma das figuras mais controversas do meio artístico, a atriz Luana Piovani é o grande destaque dos episódios extras da quinta temporada de "Casamento às Cegas" em que personalidades da mídia reagem e comentam os conflitos do reality show.
Despudorada e muito espontânea, Luana Piovani tem uma qualidade que falta aos artistas hoje em dia: ela não tem qualquer receio de se comprometer. Em tempos politicamente incorretos em que as celebridades evitam assuntos espinhosos com medo do cancelamento e de possíveis perdas financeiras, Luana segue um comportamento oposto. Ela banca suas ideias, coloca o dedo na ferida sempre que necessário e provoca debates em torno de assuntos importantes.
Luana Piovani não faz tipo. E é exatamente isso que tem feito falta na mídia brasileira: alguém disposto a dar a cara para bater. A atriz tem todas as características para ser uma versão mais apimentada de Hebe Camargo, que se manifestava abertamente a respeito de temas que a indignava.
Num passado não tão distante assim, Luana Piovani comandou duas temporadas de "Luana é de Lua", um programa de variedades no canal fechado E! Entertainment. Uma terceira leva de episódios já foi produzida, mas a atriz merece estar em um veículo de maior alcance e influência.
Quanto tempo vai demorar para uma emissora, uma plataforma de streaming ou um grupo de comunicação perceber que Luana Piovani merece comandar um programa semanal? Façam suas apostas!
