Sem medo de se comprometer, Luana Piovani merece um programa próprio

Uma das figuras mais controversas do meio artístico, a atriz Luana Piovani é o grande destaque dos episódios extras da quinta temporada de "Casamento às Cegas" em que personalidades da mídia reagem e comentam os conflitos do reality show.

Despudorada e muito espontânea, Luana Piovani tem uma qualidade que falta aos artistas hoje em dia: ela não tem qualquer receio de se comprometer. Em tempos politicamente incorretos em que as celebridades evitam assuntos espinhosos com medo do cancelamento e de possíveis perdas financeiras, Luana segue um comportamento oposto. Ela banca suas ideias, coloca o dedo na ferida sempre que necessário e provoca debates em torno de assuntos importantes.

Luana Piovani não faz tipo. E é exatamente isso que tem feito falta na mídia brasileira: alguém disposto a dar a cara para bater. A atriz tem todas as características para ser uma versão mais apimentada de Hebe Camargo, que se manifestava abertamente a respeito de temas que a indignava.