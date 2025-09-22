Flerte de Freitas e Eugênio tem mais tensão que atentado a Odete Roitman
Tudo indicava que o quase assassinato de Odete Roitman (Deborah Bloch) seria um dos momentos mais eletrizantes da reta final de "Vale Tudo". Não foi bem assim. A sequência em que atiram no carro da vilã foi, parafraseando o famoso meme de Renata Vasconcellos no "Jornal Nacional", xoxa, capanga, anêmica, frágil e inconsistente.
O atentado a Odete Roitman foi frustrante, porque faltou uma construção dramática que conduzisse o espectador (e a própria personagem) a um nível de tensão que nos fizesse acreditar que a vila de "Vale Tudo" corria risco de morte. Da ameaça nada velada de Ana Clara (Samantha Jones) ao comentário de Odete que revelou a César (Cauã Reymond) que acreditava que estava sendo seguida, nada gerou a sensação de que a vilã, de fato, pudesse estar sendo ameaçada. Tudo foi muito rápido, além de ser muito didático.
No capítulo de sábado até o inesperado flerte entre Freitas (Luís Lobianco) e Eugênio (Luís Salem) teve mais tensão que a tentativa de assassinato de Odete, que se safou graças a uma providencial passagem de um motoqueiro que atrapalhou a mira do atirador.
O que poderia ter sido um momento memorável de "Vale Tudo" tornou-se uma cena sem graça, quase um anticlimax. É esperar e torcer que o assassinato de Odete Roitman, previsto para ir ao ar dia 06 de outubro, não decepcione e nos entregue mais adrenalina que o atentado.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.