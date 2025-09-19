'Casamento às Cegas' prova que homem fofo e bonzinho nunca é valorizado
Há quem veja reality show apenas como uma grande futilidade ou uma enorme perda de tempo. Não dá para ser tão radical assim. Além de entreter, esse tipo de programa permite que o público observe o comportamento humano. Claro que esses formatos não são e nem podem ser considerados estudos antropológicos sérios, porém é inegável que eles jogam holofotes para temas que estão fervilhando na sociedade.
A atual temporada de "Casamento às Cegas", da Netflix, permite que a gente não só debata afeto, sexualidade e preconceitos na meia-idade como também mostra que, no campo dos relacionamentos, alguns padrões parecem ser imutáveis independente da geração.
Quem acompanhou as duas levas de episódios exibidas até aqui pode testemunhar a saga do dentista Leonardo Vicentini, 50, que se desdobrou para satisfazer as expectativas da administradora Lica Neri, 51, que sempre mostrava estar descontente com o jeito de seu pretendente. Bonito, educado e gentil, Leonardo chamou a atenção e arrancou elogios até da atriz Luana Piovani, que gravou episódios especiais reagindo aos conflitos dessa temporada de "Casamento às Cegas".
Apesar de colecionar qualidades, Leonardo não parecia o bastante para Lica. Ora ela reclamava da personalidade do noivo, ora ela criticava a performance de Leonardo na cama. Nada estava bom para Lica. Obviamente, ela tem o direito de manifestar seus sentimentos e suas angústias. Toda implicância de Lica com Leo, entretanto, nos faz pensar naquele clichê que todos nós já ouvimos: homem fofo e bonzinho demais nunca é valorizado.
Por tudo exibido no reality show até o momento, Leo parece ser o melhor partido entre os quinze solteiros que participaram da quinta temporada de "Casamento às Cegas". Ao longo dos episódios, ele se mostrou cuidadoso ao expressar suas opiniões sobre Lica, não demonstrou qualquer insegurança ou ciúme mesmo quando ela revelou que teve uma interação cheia de segundas intenções com outros participantes e ainda se mostrava aberto a discutir a relação com sua parceira. Nada disso foi o suficiente para que ele desencalhasse.
Certamente, Leo tem seus defeitos, que não foram tão explorados assim no material veiculado pelo "Casamento às Cegas" e, muito provavelmente a esta altura, deve haver milhares de mulheres atrás dele em seus perfis nas redes sociais dispostas não só a descobrir quais os defeitos de Leo, mas também a valorizar todas as qualidades que Lica rejeitou.
