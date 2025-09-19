'Casamento às Cegas' prova que homem fofo e bonzinho nunca é valorizado

Há quem veja reality show apenas como uma grande futilidade ou uma enorme perda de tempo. Não dá para ser tão radical assim. Além de entreter, esse tipo de programa permite que o público observe o comportamento humano. Claro que esses formatos não são e nem podem ser considerados estudos antropológicos sérios, porém é inegável que eles jogam holofotes para temas que estão fervilhando na sociedade.

A atual temporada de "Casamento às Cegas", da Netflix, permite que a gente não só debata afeto, sexualidade e preconceitos na meia-idade como também mostra que, no campo dos relacionamentos, alguns padrões parecem ser imutáveis independente da geração.

Quem acompanhou as duas levas de episódios exibidas até aqui pode testemunhar a saga do dentista Leonardo Vicentini, 50, que se desdobrou para satisfazer as expectativas da administradora Lica Neri, 51, que sempre mostrava estar descontente com o jeito de seu pretendente. Bonito, educado e gentil, Leonardo chamou a atenção e arrancou elogios até da atriz Luana Piovani, que gravou episódios especiais reagindo aos conflitos dessa temporada de "Casamento às Cegas".