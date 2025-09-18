Coadjuvantes brilham em 'Vale Tudo' e ajudam a movimentar a novela

Desde que surgiu na TV na minissérie "Queridos Amigos", Malu Galli acumula boas participações na teledramaturgia, como em "A Vida da Gente" e "Cheias de Charme", mas é na pele de Tia Celina que a atriz vive o momento de maior popularidade de sua carreira.

A mudança feita por Manuela Dias que acrescentou romances na vida da personagem ajudou bastante Malu a trabalhar outras facetas de Tia Celina, que é uma mulher de meia-idade mais identificável que Odete Roitman, que é marcada pela voracidade sexual. Com Tia Celina, Malu Galli mostra que está mais do que pronta para encarar sua primeira protagonista em novelas em um futuro trabalho na TV.

Consuelo (Belize Pombal) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

Belize Pombal é outra intérprete que ganhou a simpatia do espectador pela maneira como construiu a conservadora Consuelo. A atriz vem numa crescente desde que surgiu para o grande público em "Renascer" (2024). Em seguida, ela emplacou uma ótima performance em "Justiça 2" e agora rouba a cena em "Vale Tudo". Com uma pitada de humor e muitas expressões faciais, que viralizam nas redes sociais, Belize prova mais uma vez que não existe personagem pequeno.

Olavo (Ricardo Teodoro) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Na lista de surpresas de "Vale Tudo" talvez a maior delas atenda pelo nome de Ricardo Teodoro. Em seu primeiro grande trabalho em novelas, o ator, premiado no cinema, conseguiu estabelecer uma ótima química com Cauã Reymond e Bella Campos, o que certamente foi decisivo para que o espaço de seu personagem Olavo, crescesse na novela.