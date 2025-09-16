A Fazenda: Gabi Spanic e Dudu Camargo são acertos, ex-realities são erros
Há tempos que "A Fazenda" tem dificuldades de surpreender na escalação de seu elenco. Com exceção da ex-jogadora Marcia Fu e da jornalista Rachel Sheherazade, que integraram o programa em 2023, a última década do programa foi tomada por gente desinteressante e figurinhas repetidas de outros realities.
Na edição deste ano, "A Fazenda" se esforçou para surpreender o público e conseguiu a participação da estrela venezuelana Gabriela Spanic, mundialmente famosa pela novela "A Usurpadora", exibida inúmeras vezes pelo SBT. A atriz já esteve em um formato semelhante "La Casa de Los Famosos", veiculada pela rede norte-americana Telemundo, e colecionou polêmicas em seu confinamento. Ela tem potencial de causar.
Outro nome que promete emoções é Dudu Camargo, ex-pupilo de Silvio Santos. Afoito por aparecer e do tipo que falar sem pensar muito, o rapaz já se envolveu em situações controversas, como a condenação por importunação sexual contra a cantora Simony. Fora que o jeito pedante de Dudu, certamente, vai servir de combustível para irritar os peões.
Um peão que deve gerar entretenimento pela espontaneidade e por não fazer tipo é o estilista Walerio Araújo, que é de longe o participante mais inusitado dessa temporada. Ele tem grande chance de movimentar o jogo como fez Marcia Fu em 2023 e gerar muitos memes e virais nas redes sociais.
Apesar desses nomes promissores, "A Fazenda" se mostra preguiçosa ao escolher um excesso de ex-participantes de realities e de influenciadores digitais para compor o elenco. Em geral, essa galera engaja pouco no jogo e acaba virando planta. Vamos torcer para dessa vez ser diferente! Ninguém aguenta mais participante de reality show que só topa confinamento para ganhar seguidor e fazer publicidade de casas de apostas após a eliminação.
