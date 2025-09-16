A Fazenda: Gabi Spanic e Dudu Camargo são acertos, ex-realities são erros

Há tempos que "A Fazenda" tem dificuldades de surpreender na escalação de seu elenco. Com exceção da ex-jogadora Marcia Fu e da jornalista Rachel Sheherazade, que integraram o programa em 2023, a última década do programa foi tomada por gente desinteressante e figurinhas repetidas de outros realities.

Na edição deste ano, "A Fazenda" se esforçou para surpreender o público e conseguiu a participação da estrela venezuelana Gabriela Spanic, mundialmente famosa pela novela "A Usurpadora", exibida inúmeras vezes pelo SBT. A atriz já esteve em um formato semelhante "La Casa de Los Famosos", veiculada pela rede norte-americana Telemundo, e colecionou polêmicas em seu confinamento. Ela tem potencial de causar.

Outro nome que promete emoções é Dudu Camargo, ex-pupilo de Silvio Santos. Afoito por aparecer e do tipo que falar sem pensar muito, o rapaz já se envolveu em situações controversas, como a condenação por importunação sexual contra a cantora Simony. Fora que o jeito pedante de Dudu, certamente, vai servir de combustível para irritar os peões.