Carlinhos de Jesus: 'Não sei se volto a dançar, mas sei que volto a andar'
Um dos maiores símbolos da dança popular brasileira e referência em vitalidade, o coreógrafo e dançarino Carlinhos de Jesus, de 72 anos, deu um susto em todos quando apareceu de cadeira de rodas por conta dos efeitos de uma bursite trocantérica bilateral e uma tendinite nos glúteos, que afetam a capacidade de locomoção e causa dores intensas. "Quando chegaram a um diagnóstico e me falaram que havia a possibilidade de eu não recuperar o movimento das pernas, eu pensei: minha vida acabou", revela Carlinhos.
Após quinze dias internado (doze deles a base de morfina para aguentar a dor) e recebendo tratamento de diversas especialidades médicas, Carlinhos teve alta e decidiu que não ia se deixar vencer pela doença. "Chorei muito, mas nunca pensei em desistir. Parei e pensei: o que vem de Deus, eu encaro."
Carlinhos conversou por telefone com a coluna e deu mais detalhes de seu estado de saúde na entrevista abaixo.
Como tem sido enfrentar esse período mais delicado de saúde?
Rapaz, tem sido um bombardeio, um tsunami na minha vida. Tudo começou com uma bursite de uma dor imensurável, mas eu tomava remédio e passava. Quando veio a tendinite, que era uma dor insuportável, fui internado para fazer ressonância e fiquei quinze dias no hospital. Durante doze dias, tomei morfina para lidar com a dor. Muitos desses dias, tomava morfina às 21h, mas acordava às 1h com dor e precisava de outra dose para conseguir dormir até às 6h. No meio disso, veio a possibilidade de não recuperar movimento da perna que tinha perdido.
Como foi receber essa notícia?
Fiquei muito abalado. A primeira coisa que falei para minha mulher foi: acabou minha vida. Chorei muito, mas nunca pensei em desistir. Tive apoio da minha mulher ao meu lado o tempo todo. Ela não saiu um dia sequer. Eu não queria ver ninguém, falar com ninguém. Não queria fazer nada. Eu precisava de ajuda para ir ao banheiro. Não tinha força nas duas pernas. Ainda no hospital, fui entendendo a doença, o que estava acontecendo com meu corpo. Quando eu tive alta, eu já dependia muito da cadeira de rodas.
Como tem sido sua rotina desde então?
Eu moro numa casa de três andares, uma cobertura, achei que ia ter que vender. Não subo e desço escada por recomendação médica. Subir é muito difícil para mim. Uma escada que alguém sobe em 10 segundos, eu levo 10 minutos. Para descer, me sinto inseguro. Parece que vou rolar. Eu estou proibido de andar sem andador. Só posso andar sem andador com fisioterapeuta do lado, porque já cai três vezes e quase fraturei a perna. Eu não posso flexionar minha perna. Se eu flexionar, eu caio. Não tenho sustentação. É uma incógnita se tenho condição de recuperação e voltar a ser como antes, mas eu sinto que a cada dia eu estou bem. Hoje a minha perna esquerda está perfeita. Agora é só meu membro inferior direito que enfrenta problemas, mas eu sei que vou levantar dessa cadeira de rodas e não vou depender mais da cadeira, do andador, da bengala. Quando digo levantar da cadeira é não depender de nada disso. Não garanto que vou voltar a dançar, mas sei que volto a andar.
O que ajudou você a não sucumbir diante da possibilidade de não voltar a andar?
Após o susto inicial, comecei a pensar: o que posso fazer no estado que estou? Tenho que continuar trabalhar. Se eu ficar em casa, isso vai me consumir. Não posso ficar parado. O verbo parar, o estático não existe em minha vida. Já tinha acertado minha participação no Festival de Dança de Joinville antes da minha internação, mas não sabia se eles iam me querer lá com uma cadeira de rodas. Quando me disseram que faziam questão da minha presença, encarei isso como um sinal de eu tinha plenas condições de seguir em frente. Eu planejei quatro aulas de dança que daria no festival e decidi que ia fazer das rodas as minhas pernas. Vou te dizer: as quatro aulas que eu dei na cadeira de rodas fizeram mais sucesso que se eu estivesse andando. Dançar na cadeira foi uma sensação de liberdade.
Como tem sido a reação dos fãs?
Recebo diariamente milhares e milhares de mensagem. Vários médicos me mandam conselhos, dicas. Tem gente preocupada com meu estado que está mandando vibrações, energias, orações, eu estou muito feliz com esse carinho todo. Fãs das mais variadas religiões mandam rezas. Recebo até fumaça de preto velho pelo telefone.
