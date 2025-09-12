'Casamento às Cegas 50+' preenche lacuna deixada por novelas brasileiras
Durante décadas, as novelas brasileiras alternavam heroínas jovens com protagonistas maduras. Boa parte das tramas mais bem-sucedidas da TV brasileira eram capitaneadas por mulheres acima dos 40 anos. Da versão original de "Vale Tudo" (1988) até Fina Estampa (2011), passando pelas Helenas de Manoel Carlos em "Por Amor" (1997), "Laços de Família" (2000) e "Mulheres Apaixonadas" (2003) e por outras produções memoráveis, como A Próxima Vítima (1995), "Senhora do Destino" (2004) e "A Favorita" tinham mulheres mais experientes em papeis centrais e determinantes para a narrativa.
Nos últimos anos, porém, personagens mais velhos perderam espaço na teledramaturgia, que centrou suas produções num elenco mais jovem (e nem sempre preparado) numa tentativa de atrair uma geração que já não tem o hábito de consumir TV aberta com tanta assiduidade.
Essa guinada foi ruim para todos. O público perdeu histórias que poderiam abordar questões mais complexas que só cabem em personagens mais experientes e, de quebra, deixou de contar com o talento de atores veteranos.
Nesse cenário de pouca representatividade etária, a Netflix foi bem inteligente ao produzir uma temporada do reality show "Casamento às Cegas" apenas com participantes acima dos 50 anos. Além de dar um novo fôlego para um formato que está em sua quinta temporada, a iniciativa preenche um vácuo deixado pelas novelas nacionais: acompanhar conflitos e desejos de pessoas maduras.
Nos quatro episódios que já estão disponíveis na plataforma, podemos constatar que foi um grande acerto a opção por participantes mais velhos. Os escolhidos entregam tudo que esperamos de um bom programa de entretenimento: paixões, intrigas, rivalidades, incoerências e dramas. Tudo isso temperado por assuntos muito atuais como sexualidade e amor na maturidade e perspectivas de vida após os 50 anos. Na falta de Helenas na tela da Globo, a Netflix nos brinda com Lica, Silvia, Nívia, Fátima, Luciana e tantas outras mulheres e homens interessantes que mostram que há muito o que se experimentar e conquistar na meia idade.
A quinta temporada de "Casamento às Cegas" tem tudo para despertar a atenção de outros players (canais abertos, TVs fechadas e plataformas de streaming) sobre a necessidade de contemplar mais projetos para o público maduro, que segue relegado a segundo plano ou totalmente ignorado apesar de o Brasil ter mais de 55 milhões de pessoas acima dos 50 anos segundados dados do IBGE.
