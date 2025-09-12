'Casamento às Cegas 50+' preenche lacuna deixada por novelas brasileiras

Durante décadas, as novelas brasileiras alternavam heroínas jovens com protagonistas maduras. Boa parte das tramas mais bem-sucedidas da TV brasileira eram capitaneadas por mulheres acima dos 40 anos. Da versão original de "Vale Tudo" (1988) até Fina Estampa (2011), passando pelas Helenas de Manoel Carlos em "Por Amor" (1997), "Laços de Família" (2000) e "Mulheres Apaixonadas" (2003) e por outras produções memoráveis, como A Próxima Vítima (1995), "Senhora do Destino" (2004) e "A Favorita" tinham mulheres mais experientes em papeis centrais e determinantes para a narrativa.

Nos últimos anos, porém, personagens mais velhos perderam espaço na teledramaturgia, que centrou suas produções num elenco mais jovem (e nem sempre preparado) numa tentativa de atrair uma geração que já não tem o hábito de consumir TV aberta com tanta assiduidade.

Essa guinada foi ruim para todos. O público perdeu histórias que poderiam abordar questões mais complexas que só cabem em personagens mais experientes e, de quebra, deixou de contar com o talento de atores veteranos.