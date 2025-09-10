Record ficou pequena para o talento de Ticiane Pinheiro

A promoção de Cesar Tralli para o Jornal Nacional gerou um inesperado efeito na concorrência: qual será o destino de Ticiane Pinheiro, apresentadora do Hoje em Dia, da Record, agora que o marido se muda para o Rio de Janeiro para ancorar o noticiário da Globo? Esse burburinho não teria tanta força só por conta da nova função de Tralli. Afinal, profissionais de televisão, independente da área de atuação ou do destaque da posição que ocupam, podem trabalhar em empresas concorrentes.

Toda essa especulação em torno do futuro de Ticiane Pinheiro apenas comprova o que as pessoas mais atentas do meio televisivo já sabem há tempos: está na hora da loira alçar voos maiores. A Record ficou pequena para o carisma e para o talento de Ticiane Pinheiro. A emissora paulistana não soube aproveitar o potencial da apresentadora e desperdiçou o potencial que ela tem em projetos engessados, como "Troca de Esposas" e "Canta Comigo".

Da geração de apresentadoras que surgiram em meados dos anos 2000, Ticiane se destaca das concorrentes pelo senso de humor, pela maneira simples como se comunica e pela espontaneidade, o que gera mais identificação na audiência do que nomes como Ana Hickmann, sua companheira do "Hoje em Dia", ou Patrícia Poeta, que atualmente comanda o "Encontro".