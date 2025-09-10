Record ficou pequena para o talento de Ticiane Pinheiro
A promoção de Cesar Tralli para o Jornal Nacional gerou um inesperado efeito na concorrência: qual será o destino de Ticiane Pinheiro, apresentadora do Hoje em Dia, da Record, agora que o marido se muda para o Rio de Janeiro para ancorar o noticiário da Globo? Esse burburinho não teria tanta força só por conta da nova função de Tralli. Afinal, profissionais de televisão, independente da área de atuação ou do destaque da posição que ocupam, podem trabalhar em empresas concorrentes.
Toda essa especulação em torno do futuro de Ticiane Pinheiro apenas comprova o que as pessoas mais atentas do meio televisivo já sabem há tempos: está na hora da loira alçar voos maiores. A Record ficou pequena para o carisma e para o talento de Ticiane Pinheiro. A emissora paulistana não soube aproveitar o potencial da apresentadora e desperdiçou o potencial que ela tem em projetos engessados, como "Troca de Esposas" e "Canta Comigo".
Da geração de apresentadoras que surgiram em meados dos anos 2000, Ticiane se destaca das concorrentes pelo senso de humor, pela maneira simples como se comunica e pela espontaneidade, o que gera mais identificação na audiência do que nomes como Ana Hickmann, sua companheira do "Hoje em Dia", ou Patrícia Poeta, que atualmente comanda o "Encontro".
Para explorar toda sua capacidade, Ticiane precisa encabeçar um projeto que se afaste da linha editorial do programa matutino da Record, onde atualmente dá expediente, e a deixe mais próxima de pautas leves e menos sensacionalistas. Ticiane teria sido um bom nome para substituir Eliana nos domingos do SBT, por exemplo.
Em poucas semanas, saberemos se Ticiane Pinheiro segue na Record ou parte para novos desafios. Caso o destino da apresentadora seja a Globo, espera-se que a loira consiga negociar um contrato que permita que ela escolha o tipo de programa que deseja fazer, porque Ticiane, assim como outros comunicadores, não merecem ficar presos em adaptações de formatos gringos que dão pouco espaço para os apresentadores brilharem.
