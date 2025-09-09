Deborah Bloch afasta sombra de Beatriz Segall e brilha como Odete Roitman
Embora todas as atenções iniciais de "Vale Tudo" estivessem centradas na performance de Bella Campos como Maria de Fátima, quem tinha o maior desafio em mãos desse remake era Deborah Bloch, escalada para interpretar Odete Roitmann, conhecida como a vilã das vilãs da teledramaturgia nacional.
A força de Odete Roitman é tão grande que a personagem se estabeleceu e sobreviveu no imaginário popular numa época em que não havia internet e a única possibilidade de rever uma novela era quando a Globo decidia reprisá-la no "Vale a Pena Ver de Novo". Até quem não tinha visto "Vale Tudo" sabia quem era Odete Roitman.
Era natural portanto que houvesse muita expectativa sobre como Deborah Bloch se sairia nesse papel. Não que alguém questionasse a capacidade da atriz para encarar a personagem. A dúvida girava em torno de como Deborah construiria sua versão de Odete Roitman, mantendo a essência da vilã, mas imprimindo sua própria identidade.
Há um mês do fim de "Vale Tudo", o saldo não poderia ser mais positivo. Deborah Bloch distanciou-se da maneira brilhante como Beatriz Segall interpretou Odete Roitman em 1988 e tem entregado um trabalho impecável. A atriz conseguiu dar ares contemporâneos para a personagem. Deborah criou uma Odete mais irônica, que flerta com o deboche em algumas ocasiões, mas sem deixar de lado a elegância, o refinamento e o elitismo classista da personagem.
O modo como Deborah dá o texto de Odete faz com que os preconceitos e absurdos que saem da boca da vilã não pareçam tão ofensivos. Não é à toa que as cenas da personagem viralizam nas redes sociais com tanta facilidade. As pessoas se reconhecem em algum nivel com o discurso de Odete e, por se identificarem, propagam suas mensagens. A opção por suavizar o tom dessas declarações foi determinante para a personagem se tornar tão popular. Mérito total de Deborah Bloch.
Graças ao talento de Deborah, a versão 2025 de Odete Rotiman soa como uma pessoa mais acessível e mais identificável, e menos como uma entidade como acontecia na trama original. Colaborou para isso o fato de Manuela Dias também ter acentuado a libido da vilã. A liberdade sexual de Odete Roitman dialoga com as fantasias da audiência de viver uma rotina tão intensa e movimentada entre quatro paredes. Mas isso só funciona porque Deborah Bloch se joga sem pudor nas sequências em que Odete Roitman se entrega aos prazeres carnais ao lado de seus amantes.
O remake de "Vale Tudo" acumula vários tropeços, mas, certamente, o desempenho de Deborah Bloch é uma das grandes razões para que a gente siga acompanhando a novela todas as noites.
