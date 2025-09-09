Deborah Bloch afasta sombra de Beatriz Segall e brilha como Odete Roitman

César (Cauã Reymond) e Odete (Debora Bloch) em Vale Tudo Imagem: Gabriel Vaguel/Globo

Há um mês do fim de "Vale Tudo", o saldo não poderia ser mais positivo. Deborah Bloch distanciou-se da maneira brilhante como Beatriz Segall interpretou Odete Roitman em 1988 e tem entregado um trabalho impecável. A atriz conseguiu dar ares contemporâneos para a personagem. Deborah criou uma Odete mais irônica, que flerta com o deboche em algumas ocasiões, mas sem deixar de lado a elegância, o refinamento e o elitismo classista da personagem.

O modo como Deborah dá o texto de Odete faz com que os preconceitos e absurdos que saem da boca da vilã não pareçam tão ofensivos. Não é à toa que as cenas da personagem viralizam nas redes sociais com tanta facilidade. As pessoas se reconhecem em algum nivel com o discurso de Odete e, por se identificarem, propagam suas mensagens. A opção por suavizar o tom dessas declarações foi determinante para a personagem se tornar tão popular. Mérito total de Deborah Bloch.

Beatriz Segall e Débora Bloch como Odete Roitman em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Graças ao talento de Deborah, a versão 2025 de Odete Rotiman soa como uma pessoa mais acessível e mais identificável, e menos como uma entidade como acontecia na trama original. Colaborou para isso o fato de Manuela Dias também ter acentuado a libido da vilã. A liberdade sexual de Odete Roitman dialoga com as fantasias da audiência de viver uma rotina tão intensa e movimentada entre quatro paredes. Mas isso só funciona porque Deborah Bloch se joga sem pudor nas sequências em que Odete Roitman se entrega aos prazeres carnais ao lado de seus amantes.

O remake de "Vale Tudo" acumula vários tropeços, mas, certamente, o desempenho de Deborah Bloch é uma das grandes razões para que a gente siga acompanhando a novela todas as noites.