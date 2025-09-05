Vale Tudo: morte de Afonso seria vingança perfeita contra esquerdomachos

Uma das grandes mudanças dessa reta final de "Vale Tudo" foi a descoberta que Afonso (Humberto Carrão) sofre com leucemia, trama que não existiu na novela original.

A doença tem uma função dupla no folhetim: reforçar a vilania de Odete Roitman (Deborah Bloch), que não revela ao filho que Leonardo, o irmão que ele julga estar morto, porém está vivíssimo, é um doador de medula compatível com Afonso, e redimir a imagem do triatleta que arrebatou merecidamente a rejeição de grande parte do público após acumular uma série de vacilos com Solange (Alice Wegmann).

No remake de "Vale Tudo", Afonso mostrou-se um dos personagens mais complexos de ganhar uma versão atualizada que fosse simpática aos olhos da audiência. O Afonso de 1988 era apenas chatinho. O Afonso versão 2025 virou um tipo bem identificável: o esquerdomacho, aquele homem aparentemente evoluído cujo comportamento não condiz com o discurso politicamente correto que ostenta. Ao longo da novela, Afonso foi tóxico inúmeras vezes com Solange, além de ser bem frouxo e facilmente manipulável.