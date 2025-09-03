Com 2 milhões de dólares, cineasta brasileiro roda filmes de terror em NY
Com uma vasta carreira no cinema independente, o diretor e roteirista gaúcho Paulo Nascimento, responsável pelos premiados "Em Teu Nome" (2009) e "A Oeste do Fim do Mundo" (2013), está desbravando um novo território: a coprodução de filmes de terror com o mercado norte-americano.
Recentemente, ele gravou nas ruas de Nova York as cenas de "Taxidermista" (The Taxidermist), um misto de suspense psicológico e terror slasher em que uma ex-enfermeira super religiosa comete vários assassinatos acreditando que pode dar a eternidade às pessoas por meio da taxidermia, e "13 Almas" (13 Souls), um terror sobrenatural inspirado em fatos reais sobre uma garota que passa a vivenciar fatos inexplicáveis após ter contato com as covas de 13 pessoas que morreram num incêndio e nunca foram identificadas.
A gente teve muito apoio da New York Film Comission (órgão público que gerencia atividades audiovisuais), que liberou as ruas para gravarmos e conseguiram polícia a custo zero para nossas filmagens. Paulo
Sem incentivo público, a produção dos dois longas só foi viável graças a um modelo de financiamento em que pessoas adquirem cotas que custeiam a produção de longas-metragens. Paulo levantou cerca de dois milhões de dólares para gravar duas produções de terror nos Estados Unidos.
Nosso processo para juntar o orçamento dos dois filmes é parecido com o modo como muita gente compra avião particular: há uma divisão do valor total em cotas e cada interessado adquire uma parte, virando sócio do projeto.
Paulo explica que, embora sejam filmes falados em inglês e as histórias se passem nos Estados Unidos, "Taxidermista" e "13 Almas" não são longas necessariamente americanos. A escolha do idioma e a escalação de um elenco internacional se deu porque as duas produções visam o mercado mundial.
"O cinema independente tem sofrido muito em todo o mundo, mas o terror é um gênero que tem uma audiência cativa, o que permite que a gente faça filmes desses segmentos para diferentes plateias e a um custo competitivo", conta. Tanto "Taxidermista" quanto "13 Almas" têm agentes internacionais de vendas que negociam os direitos dos filmes para diferentes partes do mundo.
Por serem coproduzidos em parceria com a Rose Pictures, produtora norte-americana, e ter parte das filmagens em Nova York, Paulo conseguiu contratar profissionais que possuem no currículo vários sucessos de terror, como a figurinista Olga Turka, que trabalhou na saga "Terrifier", que arrecadou mais de 80 milhões de dólares nas bilheterias.
Enquanto busca mais um cotista interessado em adquirir uma parte de "Taxidermista" e "13 Almas" para finalizar as produções em estúdios de sonorização na Espanha e na Argentina, Paulo se prepara para rodar o terceiro longa de terror que segue o mesmo esquema independente de financiamento: "Bethany's House" cuja história é inspirada em eventos verídicos sobre castigos que a Igreja Católica aplicava em países como o Canadá e Inglaterra.
