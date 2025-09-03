Com 2 milhões de dólares, cineasta brasileiro roda filmes de terror em NY

Com uma vasta carreira no cinema independente, o diretor e roteirista gaúcho Paulo Nascimento, responsável pelos premiados "Em Teu Nome" (2009) e "A Oeste do Fim do Mundo" (2013), está desbravando um novo território: a coprodução de filmes de terror com o mercado norte-americano.

Recentemente, ele gravou nas ruas de Nova York as cenas de "Taxidermista" (The Taxidermist), um misto de suspense psicológico e terror slasher em que uma ex-enfermeira super religiosa comete vários assassinatos acreditando que pode dar a eternidade às pessoas por meio da taxidermia, e "13 Almas" (13 Souls), um terror sobrenatural inspirado em fatos reais sobre uma garota que passa a vivenciar fatos inexplicáveis após ter contato com as covas de 13 pessoas que morreram num incêndio e nunca foram identificadas.