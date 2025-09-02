Vida pós Jornal Nacional: Bonner merece mais que o Globo Repórter

O Globo Repórter parece pouco para tudo aquilo que Bonner representa.

Com quase 40 anos de Globo e uma carreira irretocável, William Bonner, assim como a colega Sandra Annemberg, merece mais do que ancorar o Globo Repórter. Por mais prestigiado e interessante que o programa seja, sabemos que William Bonner tem talento, credibilidade e carisma para desenvolver e comandar um projeto jornalístico que possa ocupar sazonalmente a grade da Globo no horário nobre. Além disso, a TV aberta clama por novas maneiras de abordar notícias e aprofundar temas e, certamente, Bonner teria muito a contribuir nesse aspecto.

Bonner sai de cena do mais influente noticiário da TV brasileira após estabelecer um jeito de se fazer telejornalismo diário no país. Sob sua gestão, o Jornal Nacional ficou menos sisudo e menos distante do espectador.

Ele conseguiu imprimir um estilo próprio de apresentação sem recorrer a artifícios, como emitir opiniões sobre o que noticiava, e conseguiu desenvolver uma linha editorial abrangente que, por várias vezes, mergulhou nos problemas e nas questões do Brasil e dos brasileiros através de reportagens especiais, como "JN na Estrada", que investigou as condições das rodovias nacionais, "Brasil Bonito", que mostrava iniciativas que ajudavam a melhorar a vida das pessoas, e "O Quinze", que fez um retrato do sertão nordestino.

Bonner também participou de iniciativas importantes e inovadoras dentro do JN, como o Caravana JN, que percorreu as cinco regiões do Brasil meses antes das eleições de 2006 e que deu ao jornalista a chance de ancorar edições do noticiário de diferentes pontos do país. Por tanto empenho e pelas boas contribuições ao Jornal Nacional é que Bonner merece vida longa na televisão e mais espaço que o Globo Repórter pode oferecer.