Globo corre o risco de voltar a perder para a Record com Terra Nostra'

Vale ressaltar que a culpa da falta de história de "Terra Nostra" é menos de Benedito Ruy Barbosa e mais da própria Globo que tomou uma decisão radical diante dos ótimos índices das primeiras semanas da novela.

Inicialmente desenvolvida para ter três fases de 80 capítulos cada, e mostrar os dramas dos descendentes de Giuliana e Matteo até o ano de 2000, "Terra Nostra" passou a ter apenas uma fase, e o autor se viu obrigado a desenvolver mais conflitos para sustentar 220 capítulos em torno dos encontros e desencontros amorosos de Giuliana e Matteo. Não deu certo.

A audiência que batia na casa dos 50 pontos do Ibope na Grande São Paulo foi gradualmente caindo, e a novela, com razão, ganhou fama de chata e insossa. Prova disso, é que quando reprisada da primeira vez no "Vale a Pena Ver Novo", "Terra Nostra" passou por uma forte edição para ganhar mais agilidade.

Mas nem essa estratégia foi capaz de transformar a representação da novela em um sucesso. A recepção do público foi morna e isso deve se repetir com nova exibição de "Terra Nostra" a partir de hoje.

Não será espanto para ninguém se "Balanço Geral" voltar a aterrorizar a Globo nesse horário. Giuliana e Matteo vão ter que cortar um dobrado para que o espectador não queira trocar de canal e sintonizar nas fofocas de Fabíola Reipert na concorrência.