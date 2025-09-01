Globo corre o risco de voltar a perder para a Record com Terra Nostra'
Causou certa surpresa a escolha de "Terra Nostra" para ocupar a faixa de reprises "Edição Especial", que foi criada para barrar a audiência crescente do Balanço Geral da Record.
Desde que a Globo começou a representar novelas logo após o Jornal Hoje, as produções eleitas sempre foram tramas que tiveram muito sucesso em suas exibições originais e mantiveram-se fortes na memória afetiva do público. "Terra Nostra" não preenche esses requisitos.
Lançada em 1999 com ares de superprodução, "Terra Nostra", em um primeiro momento, elevou os índices do horário nobre da Globo que havia sofrido um grande baque com "Suave Veneno", mas o interesse dos espectadores diminuiu à medida que a história de amor entre Giuliana (Ana Paula Arosio) e Matteo (Thiago Lacerda) não evoluía e a trama era dominada pela monotonia.
Vale ressaltar que a culpa da falta de história de "Terra Nostra" é menos de Benedito Ruy Barbosa e mais da própria Globo que tomou uma decisão radical diante dos ótimos índices das primeiras semanas da novela.
Inicialmente desenvolvida para ter três fases de 80 capítulos cada, e mostrar os dramas dos descendentes de Giuliana e Matteo até o ano de 2000, "Terra Nostra" passou a ter apenas uma fase, e o autor se viu obrigado a desenvolver mais conflitos para sustentar 220 capítulos em torno dos encontros e desencontros amorosos de Giuliana e Matteo. Não deu certo.
A audiência que batia na casa dos 50 pontos do Ibope na Grande São Paulo foi gradualmente caindo, e a novela, com razão, ganhou fama de chata e insossa. Prova disso, é que quando reprisada da primeira vez no "Vale a Pena Ver Novo", "Terra Nostra" passou por uma forte edição para ganhar mais agilidade.
Mas nem essa estratégia foi capaz de transformar a representação da novela em um sucesso. A recepção do público foi morna e isso deve se repetir com nova exibição de "Terra Nostra" a partir de hoje.
Não será espanto para ninguém se "Balanço Geral" voltar a aterrorizar a Globo nesse horário. Giuliana e Matteo vão ter que cortar um dobrado para que o espectador não queira trocar de canal e sintonizar nas fofocas de Fabíola Reipert na concorrência.
